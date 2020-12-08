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Проверить наличие аптечки в автомашине может любой госавтоинспектор - Юрий Шестаков

Проверить наличие медицинской аптечки в автомашине может любой госавтоинспектор. Об этом рассказал заместитель начальника УГИБДД по Псковской области Юрий Шестаков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Наличие медицинской аптечки первой помощи предусмотрено приказом Минздрава 2009 года. По словам Юрия Шестакова, на сегодняшний день в ней находятся только средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран: бинты, жгуты, марлевые салфетки, лейкопластыри, устройство для проведения искусственного дыхания ножницы и перчатки. Лекарственных средств в составе аптечки не предусмотрено.

Юрий Шестаков сообщил, что содержимое аптечки и наличие необходимых средств может проверить любой сотрудник ГИБДД. «Не ставим такую цель - проверять все аптечки. Считаем, на безопасность дорожного движения это в меньшей степени влияет. Но по правилам дорожного движения обязан водитель иметь аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, за отсутствие предусмотрена административная ответственность», - добавил Юрий Шестаков.

Административная ответственность по статье 12.5.1 КоАП РФ предусматривает штраф в размере 500 рублей. При оплате в течение 20 дней достаточно оплатить 250 рублей.