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Почти 30 человек за неделю пострадали в результате ДТП на псковских дорогах

Почти 30 человек получили травмы в результате ДТП на дорогах в Псковской области за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по Псковской области.

С 15 по 21 ноября сотрудники ГИБДД пресекли 1887 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. За указанный период они выявили 50 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в нетрезвом виде задержали 5 человек.

Кроме того, автоинспекторы зарегистрировали 17 ДТП, жертвами которых стали 2 человека, еще 27 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжелых последствий. Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения», - заключили в пресс-службе областного ГИБДД.