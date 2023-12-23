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Жителя Локнянского района лишили свободы и автомобиля за вождение в пьяном виде

Житель Локнянского района предстал перед судом за повторное вождение в нетрезвом виде и получил наказание в виде полугода лишения свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В судебном заседании установили, что вечером 30 октября 48-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за нетрезвое вождение, вновь пьяным сел за руль личного автомобиля. Нарушитель не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.

Бежаницкий районный суд (постоянное присутствие в районном поселении Локня) признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 УК РФ.

Прокуратура Локнянского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу. С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в исправительном учреждении колонии-поселения. Права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, лишили на три года.

Кроме того, вышеуказанный автомобиль конфискован в доход государства.