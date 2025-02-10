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Россиянам рассказали о введении новых дорожных знаков

В России появились новые и обновленные дорожные знаки.

«Опубликован ГОСТ, который вводит новые дорожные знаки и правила их применения. Кроме того, обновлен дизайн у некоторых дорожных указателей», — говорится в материале.

В статье указали, что среди дорожных знаков появится табличка «Глухие», а также новые варианты знаков о парковке, «лежачих полицейских» и «Стоп-линии», которая теперь может быть вертикальной.

Подчеркивается, что обязательным применение нового стандарта знаков станет только с 1 января 2026 года, но регионы вправе это сделать уже сейчас, пишет «Коммерсантъ».

Власти Москвы уже заявили о намерении демонтировать 55 тысяч лишних указателей, поскольку это сделает движение в столице более комфортным, отметили в публикации.