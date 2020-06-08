АвтоМир / Происшествия / ДТП

Против Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело из-за «пьяного» ДТП. ВИДЕО

После ДТП в центре Москвы возбуждено уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова, сообщили в столичном главке МВД.

Дело расследуется по части 2 статьи 264 УК (нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Видео телеграм-агрегатора новостей о происшествиях 112

Авария произошла в понедельник в 21.44 у дома №3 на Смоленской площади. Водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с небольшим фургоном, который, судя по надписям, принадлежит компании, торгующей морепродуктами, сообщает РИА Новости.

Смотрите также Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

В результате пострадал водитель фургона, его госпитализировали в институт Склифосовского.

Михаила Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови.