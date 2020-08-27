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ДТП произошло на трассе «Балтия» в Великолукском районе, два человека погибли

27 августа поздним вечером на 456-м км федеральной трассы М9 «Балтия» в Великолукском районе произошло ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, столкнулись три автомобиля: большегрузная фура, автомобили «Киа» и «Мерседес».

Обстоятельства ДТП выясняются, но к этому часу известно, что водитель «Киа» погиб на месте, а две девочки-пассажиры госпитализированы с травмами. По предварительной информации, «Мерседес» двигался в сторону Москвы, а «Киа» - в сторону Великих Лук. Произошло лобовое столкновение. «Мерседес» загорелся и его водитель погиб на месте ДТП. Водитель большегруза жив.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Для детального расследования произошедшего выехали сотрудники Следственного Управления УМВД России по Псковской области. Кроме того, ДТП взято на особый контроль врио начальника УМВД России по Псковской области Сергея Степонайтиса.