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Операцию делают 8-летней девочке, пострадавшей в резонансном ДТП в Великолукском районе

Девочке, пострадавшей в смертельном ДТП в Великолукском районе, делают операцию. Об этом пишет портал «Луки.ру».

У восьмилетней девочки случилась остановка сердца, она находится в тяжелом состоянии. Ребенку делают операцию.

Пятилетняя девочка находится в детской хирургии со сломанной ключицей.

Напомним, авария произошла 27 августа на 456-м километре трассы М9 «Балтия» в Великолукском районе. На дороге столкнулись автомобили «Киа» и «Мерседес».

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В результате столкновения «Мерседес» загорелся и его водитель погиб на месте аварии. Также погиб водитель «Киа», а двух девочек-пассажиров госпитализировали в реанимацию Великолукской межрайонной больницы.