←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
План Б На Инженерной
Кто и что Ремонтирует в Пскове
Где заправить Кондиционер
Медсправки Для водителей
Шина Плюс Широкий выбор шин
Колючий Сюрприз
Последние Секунды жизни
Все ограничения движения
ещё ДТП 28.08.2020 09:520 Остановка сердца произошла у одной из девочек, пострадавших в ДТП в Великолукском районе 28.08.2020 15:060 Операцию делают 8-летней девочке, пострадавшей в резонансном ДТП в Великолукском районе 28.08.2020 14:333 13-летнюю велосипедистку сбил автомобиль на пешеходном переходе в Пскове 28.08.2020 11:121 Водитель «девятки» повредил три автомобиля на парковке у больницы в Гдове 28.08.2020 10:200 В ДТП на трассе «Балтия» погиб директор великолукского завода 28.08.2020 09:520 Остановка сердца произошла у одной из девочек, пострадавших в ДТП в Великолукском районе
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Операцию делают 8-летней девочке, пострадавшей в резонансном ДТП в Великолукском районе

28.08.2020 15:06|ПсковКомментариев: 0

Девочке, пострадавшей в смертельном ДТП в Великолукском районе, делают операцию. Об этом пишет портал «Луки.ру».

У восьмилетней девочки случилась остановка сердца, она находится в тяжелом состоянии. Ребенку делают операцию.

Пятилетняя девочка находится в детской хирургии со сломанной ключицей.

Напомним, авария произошла 27 августа на 456-м километре трассы М9 «Балтия» в Великолукском районе. На дороге столкнулись автомобили «Киа» и «Мерседес».

В результате столкновения «Мерседес» загорелся и его водитель погиб на месте аварии. Также погиб водитель «Киа», а двух девочек-пассажиров госпитализировали в реанимацию Великолукской межрайонной больницы.

Теги: #великие луки #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
В Псковской области произошел ряд смертельных ДТП по вине нетрезвых водителей. Как можно предотвратить подобное?
В опросе приняло участие 581 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
28.08.2020, 16:230 Завершена установка барьерного ограждения на дороге Новгородка - Пушкинские Горы 28.08.2020, 15:200 Власти Пскова будут судиться с подрядчиком из-за недочетов при реконструкции Ботанического сада 28.08.2020, 15:060 Операцию делают 8-летней девочке, пострадавшей в резонансном ДТП в Великолукском районе 28.08.2020, 14:333 13-летнюю велосипедистку сбил автомобиль на пешеходном переходе в Пскове
28.08.2020, 12:540 «Шина Плюс»: Широкий ассортимент шин, дисков и АКБ по самым выгодным ценам 28.08.2020, 12:457 На мосту 50-летия Октября в Пскове запретили движение на велосипедах 28.08.2020, 11:530 Фотофакт: Новый «лежачий полицейский» появился возле школы №23 28.08.2020, 11:121 Водитель «девятки» повредил три автомобиля на парковке у больницы в Гдове
28.08.2020, 10:200 В ДТП на трассе «Балтия» погиб директор великолукского завода 28.08.2020, 09:520 Остановка сердца произошла у одной из девочек, пострадавших в ДТП в Великолукском районе 28.08.2020, 09:010 В садоводческие товарищества Пскова автобусы будут ездить по новому расписанию 28.08.2020, 07:060 Появились фото и видео с места смертельного ДТП в Великолукском районе
28.08.2020, 01:570 Одна из пострадавших в ДТП в Великолукском районе девочек находится в реанимации 28.08.2020, 00:160 ДТП произошло на трассе «Балтия» в Великолукском районе, два человека погибли 27.08.2020, 22:381 Александр Васильев о ДТП в Великих Луках: В каждой аварии я вижу не только трагическое стечение обстоятельств 27.08.2020, 21:321 Фотофакт: В Пскове появилась разметка в Гаражном проезде
27.08.2020, 18:210 Более 1,3 тысяч км дорог, ведущих к школам и детсадам, ремонтируют к началу учебного года 27.08.2020, 16:070 Интерактив: На улице Кузнецкой открыт люк на проезжей части 27.08.2020, 15:160 Детский автогородок будет работать у «Акваполиса» в субботу 27.08.2020, 13:260 В Псковской области в разы увеличилось количество желающих записаться онлайн на прием в ГИБДД
27.08.2020, 10:580 По делу о смертельном ДТП в Великих Луках назначены экспертизы 27.08.2020, 10:530 Власти Великих Лук выразили соболезнования родным погибших в резонансном ДТП детей 27.08.2020, 10:080 Реконструкция дороги Лавры - граница с Латвией продолжится до середины ноября 27.08.2020, 07:021 Губернатор поручил проверить состояние дороги в Великих Луках, где в ДТП погибли двое детей
26.08.2020, 17:442 Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетних детей в ДТП в Великих Луках 26.08.2020, 16:340 Следственный комитет подключился к расследованию резонансного ДТП в Великих Луках 26.08.2020, 16:250 ГИБДД просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП в Великих Луках 26.08.2020, 16:051 Трагедия в Великих Луках развернулась недалеко от дома погибших детей
26.08.2020, 15:575 Александр Козловский поможет семье погибших в ДТП детей 26.08.2020, 15:500 Предварительную причину смертельного ДТП в Великих Луках назвали полицейские 26.08.2020, 14:330 Участок трассы М-9 «Балтия» отремонтирован в Псковской области 26.08.2020, 14:0112 Двое детей погибли под колесами ВАЗа в Великих Луках. ФОТО и ВИДЕО
26.08.2020, 13:480 Три дороги к образовательным учреждениям отремонтируют в Псковской области 26.08.2020, 13:100 В Пскове 31 августа перекроют движение транспорта на улице Петрова 26.08.2020, 12:490 Водитель микроавтобуса пострадал в результате ДТП на Палкинском шоссе 26.08.2020, 12:211 До 10 суток ареста можно получить в Петербурге за чрезмерную тонировку
26.08.2020, 10:090 Полиция проводит проверку по факту тройного ДТП в Стругокрасненском районе 26.08.2020, 09:352 Благоустройство пешеходной зоны планируется на Юбилейной, 93 и 93а в Пскове 25.08.2020, 23:450 Разрешение на бесплатную парковку автомобиля для перевозки инвалидов можно оформить онлайн 25.08.2020, 21:500 Ремонт дворового проезда в микрорайоне Кресты проконтролировала Елена Полонская
25.08.2020, 21:140 Участок дороги Псков - Кислово - Палкино отремонтировали в Псковском районе 25.08.2020, 19:410 Дорогу на улице Лужской в Пскове отремонтируют к середине осени 25.08.2020, 19:150 Псковское УФАС проверит формирование городских маршрутов в Великих Луках 25.08.2020, 19:070 Движение автомобилей перекроют на переулке Красном в Пскове с 26 августа
25.08.2020, 18:000 На мосту через реку Шелонь завершился монтаж балок пролетного строения 25.08.2020, 17:253 76 млн рублей потратят на аренду комплексов фотовидеофиксации для Пскова и района 25.08.2020, 17:170 Три автомашины столкнулись у светофора на трассе Петербург - Псков 25.08.2020, 15:410 Фотофакт: Демонтирован «лежачий полицейский» на улице Горького в Пскове
25.08.2020, 15:362 Власти Великих Лук прокомментировали ситуацию с маршрутками 25.08.2020, 15:160 В Пскове на три дня закроют движение транспорта по Красному переулку 25.08.2020, 14:450 Полноценное движение на улице Леона Поземского в Пскове откроют в сентябре 25.08.2020, 14:054 Водители маршруток бастуют в Великих Луках
25.08.2020, 13:191 Лайфхак. Регистрируем машину за четыре дня 25.08.2020, 12:131 Простреленную «четверку» продают в Пскове 25.08.2020, 10:502 Полицейским пришлось стрелять по автомобилю с пьяным псковичом без прав. ВИДЕО 25.08.2020, 09:480 В Пскове задержан подозреваемый в угоне иномарки. ФОТО. ВИДЕО
25.08.2020, 09:200 Водитель трактора погиб в дорожной аварии в Пустошкинском районе 24.08.2020, 22:271 Асфальтирование дороги и тротуаров на улице Киселева планируют закончить к 1 сентября 24.08.2020, 21:240 Регионы России смогут сэкономить при использовании московской билетной системы 24.08.2020, 20:550 Водитель «Тойоты Камри» подбил «Дэу Нексию» в Пскове на улице Шестака
24.08.2020, 19:323 Мотоциклист врезался в дверь в гаражном кооперативе в Пскове 24.08.2020, 17:510 «Псковавтодор» ремонтирует Северный обход на новой дорожной технике 24.08.2020, 16:061 Парковку расширили возле дома №20 по улице Стахановской в Пскове 24.08.2020, 12:510 Три дворовых проезда ремонтируют в Пскове
24.08.2020, 10:470 Лишение свободы грозит тверичанам за угон «Тойоты» в Великих Луках 24.08.2020, 09:510 300 часов отработает житель Дедовичского района за езду в пьяном виде 24.08.2020, 07:011 В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО 22.08.2020, 23:424 Михаил Ведерников: Резонансные ДТП рассматриваются с предельным вниманием
22.08.2020, 21:350 Подростка из Великих Лук отправили в воспитательную колонию за угон автомобиля 22.08.2020, 21:121 Четыре правонарушения выявили сотрудники ГИБДД в ходе рейда в Новосокольническом районе 22.08.2020, 18:470 Мост через реку Кебь в Псковском районе ввели в эксплуатацию 22.08.2020, 14:213 Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля в Гдовском районе
22.08.2020, 12:050 Нетрезвого тракториста поймали полицейские в Великолукском районе 22.08.2020, 10:151 Автомобиль въехал в столб на улице Юбилейной в Пскове 21.08.2020, 21:003 Как бороться с пьяными водителями - тема нового опроса в «Автомире» ПЛН 21.08.2020, 20:220 Великолучанам рассказали о реконструкции проспекта Ленина
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.