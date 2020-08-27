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Одна из пострадавших в ДТП в Великолукском районе девочек находится в реанимации

Одна из девочек, пострадавших в ДТП 29 августа на трассе М9 «Балтия» в Великолукском районе, находится в реанимации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что на 456-м км дороги столкнулись три автомобиля: большегрузная фура, автомобили «Киа» и «Мерседес». По предварительной информации, «Мерседес» двигался в сторону Москвы, а «Киа» - в сторону Великих Лук. Произошло лобовое столкновение. «Мерседес» загорелся и его водитель погиб на месте ДТП. Также погиб водитель «Киа», две девочки-пассажиры госпитализированы с травмами.

«По последней информации, в автомашине «Киа» находились две девочки 5 и 8 лет. В настоящее время они госпитализированы в Великолукскую городскую больницу, одна из них находится в реанимации», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в автомобиле «Киа» ехали жители Московской области.