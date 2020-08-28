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Появились фото и видео с места смертельного ДТП в Великолукском районе

Появились фото и видео с места смертельного ДТП, которое произошло около 22.20 27 августа на 456-м км трассы М9 «Балтия» в Великолукском районе.

Фото и видео УМВД РФ по Псковской области

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, по предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомобилей «Киа» и «Мерседес». Последняя машина сгорела.

Оба водителя погибли на месте дорожной аварии. Две девочки 5 и 8 лет доставлены в Великолукскую городскую больницу, одна из них находится в реанимации.