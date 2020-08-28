Остановка сердца произошла у одной из девочек, пострадавших в ДТП в Великолукском районе

Остановку сердца зафиксировали у одной из девочек, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии девочек в Великолукском районе. В реанимацию попали два ребенка в возрасте 5 и 8 лет, пишет портал «Луки.ру».
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Дорожная авария произошла 27 августа на 456-м километре трассы М9 «Балтия» в Великолукском районе. На дороге произошло лобовое столкновение автомобилей «Киа» и «Мерседес».
В результате столкновения «Мерседес» загорелся и его водитель погиб на месте аварии. Также погиб водитель «Киа», а двух девочек-пассажиров госпитализировали в реанимацию Великолукской межрайонной больницы.
В комитете по здравоохранению Псковской области пояснили, что в настоящее время состояние обеих девочек тяжелое, но стабильное.
Отмечается, что в автомобиле «Киа» ехали жители Московской области.