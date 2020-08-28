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В ДТП на трассе «Балтия» погиб директор Великолукского локомотивного завода

В смертельной аварии, которая произошла вечером 27 августа в Великолукском районе, погиб директор Великолукского локомотивовагоноремонтного завода Сергей Слесарев. Об этом пишет «Луки.ру» со ссылкой на собственные источники.

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Напомним, Дорожная авария произошла 27 августа на 456-м километре трассы М9 «Балтия» в Великолукском районе. На дороге произошло лобовое столкновение автомобилей «Киа» и «Мерседес», за рулем которого находился Сергей Слесарев. Машина сгорела вместе с ним.

Также погиб водитель «Киа», а двух девочек-пассажиров госпитализировали в реанимацию Великолукской межрайонной больницы.