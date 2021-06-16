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Автомобилист врезался в дорожный знак и съехал в кювет в Дновском районе

Водитель автомобиля «Би-Уай-Ди» (BYD) съехал в кювет в Дновском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 17 июня в 06.15.

ДТП с участием легкового автомобиля произошло на 4-м километре автодороги Дно - Белошкино. Мужчина 1987 года рождения за рулем автомашины BYD не справился с управлением и наехал на дорожный знак. Автомобиль съехал в кювет.

Мужчина получил ушибы, предположительный диагноз - перелом ребер. От госпитализации он отказался.

По предварительной информации, мужчина может быть привлечен к административной ответственности за употребление алкоголя после ДТП.