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Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Пскове

Три человека пострадали при столкновении двух автомашин в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 9 августа в 18.45 на улице Николая Васильева у дома №14.

Водитель Kia Rio, мужчина 1995 года рождения, на регулируемом перекрестке при повороте налево не пропустил автомашину JAC под управлением женщины 1992 года рождения.

Водитель JAC осмотрена медиками, отпущена. Пассажир автомашины, девочка 2018 года рождения, не госпитализирована, у нее выявлен ушиб носа.

Водители трезвые.

Мужчину из Kia оштрафовали по статье 12.13 часть 2 КоАП РФ.

10 августа в 12.00 в полицию поступило сообщение из травмпункта о том, что за медицинской помощью обратился водитель Kia. Выявлена ушибленная рана левого коленного сустава. Осмотрен.