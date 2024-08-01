←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё ДТП 01.08.2024 19:000 Гражданка Германии за рулем Opel съехала в кювет в Куньинском районе 12.08.2024 10:420 Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Пскове 11.08.2024 14:180 Автомобиль «Жигули» съехал в канаву в Великих Луках 10.08.2024 19:450 Автомобиль сбил столб на Октябрьском проспекте в Пскове 09.08.2024 21:490 Два человека пострадали при столкновении легковушек на трассе «Псков» 09.08.2024 16:410 Девушка пострадала при столкновении автомобилей Lada и Niva в Великих Луках
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Пскове

12.08.2024 10:42|ПсковКомментариев: 0

Три человека пострадали при столкновении двух автомашин в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 9 августа в 18.45 на улице Николая Васильева у дома №14.

Водитель Kia Rio, мужчина 1995 года рождения, на регулируемом перекрестке при повороте налево не пропустил автомашину JAC под управлением женщины 1992 года рождения.

Водитель JAC осмотрена медиками, отпущена. Пассажир автомашины, девочка 2018 года рождения, не госпитализирована, у нее выявлен ушиб носа.

Водители трезвые.

Мужчину из Kia оштрафовали по статье 12.13 часть 2 КоАП РФ.

10 августа в 12.00 в полицию поступило сообщение из травмпункта о том, что за медицинской помощью обратился водитель Kia. Выявлена ушибленная рана левого коленного сустава. Осмотрен. 

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Одобряете ли вы запрет разворота на площади Ленина при движении с Ольгинского моста?
В опросе приняло участие 890 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
12.08.2024, 10:420 Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Пскове 12.08.2024, 08:000 Автоэксперт назвал самые надежные автомобили 11.08.2024, 14:180 Автомобиль «Жигули» съехал в канаву в Великих Луках 11.08.2024, 13:400 Работы по расширению трассы «Псков» перемещаются под Гатчину
11.08.2024, 09:200 К 2030 году купить новую машину смогут лишь 5-7% россиян 10.08.2024, 21:450 Цена новых и подержанных автомобилей выросла в России за полгода — «Автостат» 10.08.2024, 19:450 Автомобиль сбил столб на Октябрьском проспекте в Пскове 10.08.2024, 15:000 Ремонтные работы стартовали на участке трассы Р-56 «Великий Новгород – Псков»
09.08.2024, 21:490 Два человека пострадали при столкновении легковушек на трассе «Псков» 09.08.2024, 21:180 Александр Дрозденко и министр транспорта открыли расширенный участок трассы Р-23 «Псков» 09.08.2024, 19:400 Около 40 км дороги защитят слоями износа в Псковской области 09.08.2024, 18:230 Приставы взыскали с виновника ДТП в Пушкинских Горах компенсацию морального вреда
09.08.2024, 16:410 Девушка пострадала при столкновении автомобилей Lada и Niva в Великих Луках 09.08.2024, 16:140 Велосипедистка пострадала при столкновении с «ГАЗелью» в Пскове 09.08.2024, 15:531 Восстановить мост через ручей Колокольничий в Пскове планируют до конца лета 09.08.2024, 15:301 Подрядчику направят претензию из-за закатанных в асфальт дизайнерских люков на улице Розы Люксембург в Пскове
09.08.2024, 13:470 Минздрав предложил запретить управлять транспортом при расстройстве сексуального поведения 09.08.2024, 08:200 Штрафовать за опасное вождение могут начать в России со следующего года 08.08.2024, 18:310 Ремонт дороги в пушкиногорской деревне Исса завершен 08.08.2024, 17:410 Новые пешеходные переходы появились в районе ЖК «Европа» под Псковом
08.08.2024, 16:570 Действия трижды судимого пьяного водителя пресекли подростки в Пскове 08.08.2024, 15:020 Три человека погибли в ДТП на трассе «Псков» в Гатчинском районе 08.08.2024, 13:060 Четыре автомобиля повредил пьяный водитель в Пскове. ФОТО 08.08.2024, 09:580 Житель Псковской области лишился свободы из-за отказа выполнять общественно полезные работы
07.08.2024, 21:360 Три пассажирки пострадали при наезде автомобиля на дерево в Пустошкинском районе 07.08.2024, 21:200 Скорость движения ограничат 8 августа на участке трассы Р-23 в Ленобласти 07.08.2024, 21:140 Движение транспорта по проспекту Энтузиастов ограничат в Пскове 07.08.2024, 18:152 В Пскове водитель Chevrolet Aveo получила ушиб руки в ДТП возле гипермаркета
07.08.2024, 17:403 Доносы на пьяных водителей: «за» и «против» 07.08.2024, 17:270 Женщина и две пассажирки пострадали в ДТП в Невельском округе 07.08.2024, 16:130 В Пскове изменят расположение одного из пешеходных переходов 07.08.2024, 15:380 Двоих 19-летних пассажирок госпитализировали в результате ДТП в Пустошкинском районе
07.08.2024, 12:000 Великолучанин получил крупный штраф и лишился автомобиля за нетрезвую езду 07.08.2024, 11:550 Подпорная стена моста через ручей Колокольничий обрушилась в Пскове 06.08.2024, 20:483 Массовое ДТП произошло на улице Генерала Маргелова в Пскове 06.08.2024, 19:211 До конца августа в Пскове восстановят разметку велодорожки на улице Герцена
06.08.2024, 18:390 Водителю из Порхова, по вине которого в ДТП пострадал пассажир, грозит лишение свободы 06.08.2024, 18:090 Движение грузовиков по дороге в Пыталовском округе запретили до 30 августа 06.08.2024, 17:450 Светофор отключат на пересечении улиц Ухтомского и Лермонтова в Великих Луках 7 августа 06.08.2024, 17:170 В Локнянском округе 75-летний водитель УАЗа съехал в кювет и погиб
06.08.2024, 16:473 Очередной потоп случился в Пскове после сильного дождя 06.08.2024, 16:070 Пьяный водитель скутера въехал в инвалида на велосипеде в Пскове 06.08.2024, 15:130 Велосипедист сломал челюсть в результате ДТП на улице Советской Армии в Пскове 06.08.2024, 13:300 В Пскове упорядочат движение транспорта с улицы Звёздной на перекрёстке с улицей Труда
06.08.2024, 13:080 Депутату Антону Минакову отказали в запрете парковки транспорта у гостиницы «Колос» в Пскове 06.08.2024, 12:401 В Пскове запретят парковку транспорта на участке Октябрьского проспекта 06.08.2024, 11:480 Светофор не работает на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове 06.08.2024, 10:540 Появились фотографии сгоревшего в Пскове автобуса
06.08.2024, 10:440 Светофор отключат на пересечении проспекта Ленина и улицы Зверева в Великих Луках 05.08.2024, 21:580 Двое подростков получили травмы в результате ДТП с мопедом в Великолукском районе 05.08.2024, 21:000 Россияне потратили свыше 3 трлн рублей на автомобили с пробегом за полгода 05.08.2024, 20:080 Нетрезвых водителей ГАЗа и ВАЗа остановили псковские полицейские
05.08.2024, 19:450 Автобус горел в Пскове из-за неосторожности с огнем 05.08.2024, 14:220 В Пскове опрокинулся Volkswagen Tiguan. ФОТО 05.08.2024, 12:150 Псковская область заняла 75 место в рейтинге доступности бензина для населения 05.08.2024, 07:000 Спрос на сотрудников автосервисов в России вырос почти на треть
04.08.2024, 22:000 Значение особых сигналов водителей на трассе раскрыл автоэксперт 04.08.2024, 21:470 Водитель погиб при съезде автомобиля в кювет в Пушкиногорском районе 04.08.2024, 21:150 Юрист предупредила о штрафах за мытье автомобиля на даче 04.08.2024, 19:100 Куда сообщать о фактах коррупции, напомнили псковичам
04.08.2024, 13:200 Водитель Geely сбил самокатчика в Пскове 04.08.2024, 12:390 Два легковых автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 03.08.2024, 20:040 Светофор не работает на пересечении улиц Труда и Текстильной в Пскове 02.08.2024, 23:310 Участок улицы Текстильной затопило в Пскове после ливня
02.08.2024, 22:220 Мальчик на велосипеде погиб в результате ДТП в Новоржевском округе 02.08.2024, 18:382 Иностранца на автомобиле с псковскими номерами со стрельбой ловили на пути из центра Петербурга 02.08.2024, 16:430 Наружное освещение частично или полностью отсутствует на нескольких улицах Пскова 02.08.2024, 15:480 Грузовик растерял трубы после столкновения с фурой на трассе «Псков»
02.08.2024, 14:318 Псков под водой: почему не работает ливневая канализация и возможно ли это исправить? 02.08.2024, 10:461 Пассажирка мотоцикла погибла в результате ДТП в Великих Луках 02.08.2024, 08:200 Центробанк рассмотрит свободное ценообразование по ОСАГО 02.08.2024, 08:000 Более 16 км дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок отремонтировали по дорожному нацпроекту
01.08.2024, 22:005 Доля автомобилей старше 10 лет в России превысила 70% 01.08.2024, 19:000 Гражданка Германии за рулем Opel съехала в кювет в Куньинском районе 01.08.2024, 16:530 Почти 30 км асфальта обновят на федеральной трассе Р-56 в Псковской области 01.08.2024, 13:080 В центре Пскова закроют для транспорта проезд более чем на два месяца
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.