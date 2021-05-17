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Нетрезвый водитель из Красногородского района отработает 100 часов

Пыталовский районный суд признал водителя из Красногородского района виновным в совершении преступления по статье 264.1 УК РФ, предусматривающей наказание за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Суд установил, что в вечер происшествия к водителю зашел его знакомый, и они стали совместно употреблять спиртные напитки. Около часа ночи мужчины, несмотря на состояние алкогольного опьянения, решили съездить на автозаправку за сигаретами. По пути следования автомобиль остановили сотрудники ГИБДД.

Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение и отбывал административный арест. Тем не менее, мужчина не сделал для себя должных выводов, отметили в надзорном ведомстве.

Суд назначил виновному наказание в виде 100 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.