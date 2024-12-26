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Авария с фурой перекрыла движение на трассе «Псков» у Никольского

На федеральной трассе Р-23 «Псков» в Гатчинском округе Ленобласти большегруз повредил опору освещения и съехал с дороги. На месте аварии образовались пробки.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 15:20 3 января поступила информация о ДТП на 61-м километре трассы Р-23 «Псков». Грузовой автомобиль зацепил опору освещения и съехал в кювет. Фура частично заняла проезжую часть.

На месте сейчас находятся сотрудники ГИБДД и подрядной организации. Движение временно перекрыто для демонтажа поврежденной опоры освещения. Судя по данным сервиса «Яндекс-пробки», на момент подготовки публикации движение на участке трассы у села Никольское серьезно затруднено. В направлении Гатчины затор – около 3,3 км, в обратном направлении – 2,8 км, пишет 47news.ru.

По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства аварии устанавливаются.