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Начинается видеотрансляция пресс-конференции о стиле вождения псковских водителей

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции «Меняется ли в лучшую сторону манера вождения псковских водителей?», которая в эти минуты начинается в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Какова ситуация с аварийностью в Пскове? Меняется ли поведение псковских водителей на дорогах? Изменилось ли поведение псковских водителей после массового введения камер фотовидеофиксации? Где в городе еще не хватает камер фотовидеофиксации? Нужно ли одностороннее движение на улице Звездной?

Видеотрансляция завершена

На эти и другие вопросы ответит начальник ОГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт.