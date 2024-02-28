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Дорогу в Палкинском районе размыло из-за превышения притока воды из Великой

Участок автодороги Шабаны-Крюково- Подмогилье (км 7+400 - км 7+600) размыло в Палкинском районе из-за превышения притока воды из русла реки Великой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Ограничена транспортная доступность до деревни Подмогилье-1.

Специалисты Псковавтодора уже приступили к устранению последствий, сообщает комитет по транспорту Псковской области. На месте работает специализированная техника в количестве 10 единиц, а также бригада Палкинского филиала Псковавтодор.