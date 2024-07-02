АвтоМир / За рулём

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за сокрытие госномеров

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, позволяющих скрыть госномер автомобиля, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Прежде за езду с грязными или нечитаемыми номерами водителю грозило предупреждение или штраф в размере 500 рублей. За езду без номеров, их сокрытие или намеренное видоизменение водителя могли лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев или наложить на него штраф в размере 5 тысяч рублей. Санкция за установку подложных номеров также составляла 2,5 тысячи рублей, а за езду с такими номерами — лишение прав на срок от полугода до года.

Подписанным законом усиливаются меры административной ответственности за управление транспортом с госзнаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации, либо позволяющих их видоизменить или скрыть. За данное правонарушение предусматривается наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.

Также закон предусматривает наказание в виде лишения прав на срок до полутора лет за повторное управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов.

Первый зампред конституционного комитета СФ Ирина Рукавишникова поясняла, что эти нормы помогут в предупреждении дорожно-транспортных происшествий, пишет РИА Новости.

«В целях обеспечения эффективности правового регулирования в этой сфере, а также в связи с высокой общественной значимостью предлагаемых изменений совместно с коллегами-сенаторами и представителями профильных ведомств планируем вести мониторинг их реализации», - подчеркнула Рукавишникова.