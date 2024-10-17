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Что будет с ценами на бензин, ответил эксперт

Нефтяники будут сдерживать цены на бензин в России, чтобы добиться разрешения на экспорт: до конца года темпы роста будут ниже, чем минувшим летом, такой прогноз дал гендиректор маркетплейса нефтепродуктов «Опен Ойл Маркет» (резидента «Сколково») Сергей Терешкин.

Согласно данным Росстата, средняя розничная цена бензина с 28 октября по 5 ноября выросла на 0,19%, до 59,19 рубля за литр. Общая недельная инфляция в стране составила 0,19%.

«Прирост цен на бензин в оставшиеся два месяца года будет менее значительным, чем летом, когда недельные темпы прироста доходили до 0,6%. Нефтяники будут сдерживать цены, чтобы добиться отмены запрета на экспорт», - сказал собеседник агентства.

Одним из драйверов роста цен на бензин сейчас, по мнению эксперта, являются издержки нефтяников из-за вынужденных простоев на нефтеперерабатывающих заводах. "Баланс прибылей и убытков российских НПЗ по итогам восьми месяцев сократился на 34%. Рост издержек подстегивает рост оптовых цен, что влияет на стоимость топлива в рознице", - объяснил Терешкин.

Для сегмента бензина решающим фактором является опережающая динамика цен на Аи-98, считает гендиректор «Опен Ойл Маркета». Если на бензин Аи-92 и Аи-95 цены выросли с начала года на 7%, то на марку Аи-98 - на 17%, пишет РИА Новости.

В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа действие запрета возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года. Однако вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу объявил, что власти в ближайшее время обсудят вопрос разрешения экспорта для марки Аи-92. Эмбарго будет снято, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива.