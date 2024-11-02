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Петербурженка влетела в кювет в Псковском районе и отказалась от госпитализации

Жительница Санкт-Петербурга пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили очевидцы.

Инцидент произошел рядом с деревней Знаменка, где водитель автомобиля Renault не справился с управлением. В результате машина вылетела в кювет и опрокинулась.

Пострадала женщина 1958 года рождения, она отказалась от госпитализации.

На месте происшествия работают бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные. Устанавливаются обстоятельства случившегося.