«Прасковья Молочкова» приглашает в «Империал» за скидками на майонез, сметану и творог

В гипермаркете «Империал» снижены цены на молочную продукцию местного производителя «Прасковья Молочкова».
До конца ноября псковичи могут приобрести вкусный качественный майонез жирностью 67% всего за 59,00 рублей (обычная цена 80,00 рублей. Упаковка 0,35 кг).
15%-ная сметана на прилавках «Империала» до конца месяца также обойдется дешевле, чем обычно - 32,00 рубля вместо 39,00 рублей (упаковка стакан 0,2 кг).
Полюбившийся многим творог жирностью 9% (упаковка - пакет 0,2 кг) до конца месяца можно купить всего за 71,00 рубль (прежняя цена составляла 88,00 рублей).