Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вкусно и полезно плавленый сыр
Развитие Силово-Медведево
От яблока до яблони
О новый местах для туристов
Господин Рейтингомер
Женская церемония в бане «Гельдт»
развивающие секции для детей
ПЛН 25 лет
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Как устроить свидание мечты?
вишневый сквер
Что изменилось в псковских школах
Вакансии Россети
нацпроект меняет учреждения культуры
 
 
 
ещё Экономика 09.10.2025 15:540 Псковская делегация представляет «Моглино» на международной форум-выставке в Минеральных Водах 10.10.2025 16:040 Экспертный совет «Моглино» одобрил инвестпроект по производству сжиженного газа 10.10.2025 15:500 ВТБ прогнозирует наступление технологического суверенитета в финсекторе к 2028 году 10.10.2025 15:300 «Дневной дозор» Как новый виток противостояния с Западом отразится на ситуации в России? 09.10.2025 17:450 Псковичам рассказали, что делать, если не поступило налоговое уведомление 09.10.2025 16:110 Федеральная программа «Серебряный старт» начала работать в псковском центре «Мой бизнес»
 
 
 
Самое популярное 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 06.10.2025 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен 07.10.2025 17:570 В Пскове может смениться начальник УГХ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Экспертный совет «Моглино» одобрил инвестпроект по производству сжиженного газа

10.10.2025 16:04|ПсковКомментариев: 0

Экспертный совет по вопросам заключения соглашений об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Моглино» поддержал инвестиционный проект по созданию комплекса сжиженного природного газа. Заседание прошло в пятницу, 10 октября, под председательством заместителя губернатора Псковской области Нинель Салагаевой. Ранее данный инвестпроект был одобрен на наблюдательном совете «Моглино», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Особенности проекта и технические параметры будущего производства представил гендиректор компании ООО «Геогаз» Сергей Варнаков. Производительность малотоннажного комплекса сжижения природного газа будет составлять 3 тонны в час (24 тысячи тонн в год). Сжижение природного газа будет производиться за один цикл с использованием технологии со смешанными хладагентами, что эффективнее по энергозатратам по сравнению с другими методами.

На предприятии будет производиться сжиженный природный газ марки Б, который широко используется в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. Рынками сбыта продукции, по словам инвестора, будут выступать как российские регионы, так и зарубежные страны.

Планируемый объем инвестиций — более 2,8 млрд рублей. Планируется создать 35 новых рабочих мест. Запуск проекта с выходом на производственную мощность запланирован на 2028 год.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 164 человека
10.10.2025, 16:570 «Прессинг»: Медиафорум 2025, смена формата, запрос снизу. ВИДЕО 10.10.2025, 16:500 ДТП на круговом перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове попало на видео 10.10.2025, 16:380 Псковский молодежный центр отметит свое 15-летие 10.10.2025, 16:350 14 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Пскове
10.10.2025, 16:260 Треть сотрудников компаний в СЗФО сталкиваются с дипфейками — аналитики 10.10.2025, 16:240 Прокуратура добилась восстановления уличного освещения в Порхове 10.10.2025, 16:150 Псковский цирк занял призовые места на всероссийском конкурсе «Звёздная россыпь» 10.10.2025, 16:040 Экспертный совет «Моглино» одобрил инвестпроект по производству сжиженного газа
10.10.2025, 16:020 Константин Абабков рассказал о любимой музыке, отдыхе на природе и своем ноу-хау 10.10.2025, 15:550 Псковские профсоюзы написали агродиктант 10.10.2025, 15:520 Число рейдов по выявлению фактов употребления наркотиков увеличат в Острове  10.10.2025, 15:500 ВТБ прогнозирует наступление технологического суверенитета в финсекторе к 2028 году
10.10.2025, 15:430 Прививку от гриппа в Псковской области сделали уже более 119 тысяч человек 10.10.2025, 15:410 Выставка «Придумано и сделано в России» открылась в Изборске 10.10.2025, 15:300 «Дневной дозор» Как новый виток противостояния с Западом отразится на ситуации в России? 10.10.2025, 15:170 «Управляйка» просит «Псковские тепловые сети» помочь с ремонтом в подвале 
10.10.2025, 15:100 Анатолий Тиханов: ПЛН — профессиональный, знающий свое дело коллектив 10.10.2025, 15:060 В Псковской области за два года согласовали архитектурный облик более 180 новых зданий 10.10.2025, 15:000 Елена Даньшова: Единая квитанция за ЖКУ удобна не для всех 10.10.2025, 14:520 «Единая Россия» организовала экскурсию в Печоры для участников СВО
10.10.2025, 14:330 «Учеба — главный приоритет»: финалистка «Мисс Россия» из Пскова поделилась планами на будущее 10.10.2025, 14:300 До +13 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 11 октября 10.10.2025, 14:260 Моглинская школа в Псковском районе отметила 80 лет со дня образования 10.10.2025, 14:220 Балалайка и смелость в 80-х: Константин Абабков рассказал о своем детстве
10.10.2025, 14:110 «На пятой передаче»: Когда водители улыбаются при остановке инспектором ДПС. Все про «Юных инспекторов движения» 10.10.2025, 14:090 Молодые таланты со всей России едут в «Михайловское» на фестиваль «Мой Пушкин» 10.10.2025, 14:020 Перевозчики попросили Путина отсрочить локализацию машин такси 10.10.2025, 13:520 «Псковавтодор» хочет взыскать с аэропорта более 21 млн рублей за ремонт оборудования
10.10.2025, 13:460 Четыре иллюзиониста дадут грандиозное шоу Пскове 10.10.2025, 13:440 12-летний подросток пропал в Красногородске 10.10.2025, 13:330 Татьяна Фомченкова: Введение единого платежа за ЖКУ требует подготовки 10.10.2025, 13:270 Росгвардия приглашает псковичей на службу и обещает доход за первый год от 500 тысяч рублей
10.10.2025, 13:170 ВК-сообщество жителей псковской деревни отметили спецпризом на конкурсе «ПРО газ» 10.10.2025, 13:120 Сергей Вострецов: Идея сделать маткапитал независимым от кредитных обязательств крайне важна 10.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем»: «Сказ» о Константине Абабкове 10.10.2025, 13:000 Минфин предложил оптимизировать процедуру получения лицензии на продажу алкоголя
10.10.2025, 12:550 От катка до подиума: мастер спорта из Пскова рассказала о жестком графике «Мисс Россия» 10.10.2025, 12:490 Приставы отыскали объявленного в федеральный розыск великолукского должника 10.10.2025, 12:420 Александр Козловский: Агродиктант — это разговор о нашем настоящем и будущем 10.10.2025, 12:383 Льву Шлосбергу* запретили пользоваться интернетом
10.10.2025, 12:370 Фестиваль хореографического искусства имени Владимира Максимова вновь пройдет в Пскове 10.10.2025, 12:290 Путь к «Мисс Россия-2025»: 18-летняя псковичка до финала прошла пять кастингов 10.10.2025, 12:170 Нобелевскую премию мира присудили лидеру венесуэльской оппозиции 10.10.2025, 12:120 Побывать на фестивале «Мой Пушкин» в «Михайловском» свободно смогут все желающие
10.10.2025, 12:100 С начала года на водоемах Псковской области погибли 24 человека 10.10.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Медиафорум 2025, смена формата, запрос снизу 10.10.2025, 12:000 Первенство и турнир по самбо стартуют в псковской деревне Писковичи 10.10.2025, 11:570 Концерт к 130-летию Сергея Есенина состоится сегодня в псковской филармонии
10.10.2025, 11:550 Сотрудник псковского музея рассказал о реставрации кожаных артефактов на конференции в Петербурге 10.10.2025, 11:490 Пожилую великолучанку обманули мошенники на 300 тысяч рублей 10.10.2025, 11:410 «Чай втроем»: «Сказ» о Константине Абабкове, любви к балалайке и секрете семейного счастья 10.10.2025, 11:380 Дочь Юлии Пересильд выпустила совместную песню с Иваном Дмитриенко
10.10.2025, 11:300 Фейк о конфликте с иностранцами в Пскове распространяют в Сети 10.10.2025, 11:270 Более 80 млн рублей могли похитить псковичи, заманившие мужчин на СВО 10.10.2025, 11:101 В Пскове за три дня выявили 22 незаконно установленные вывески 10.10.2025, 11:030 «Прессинг»: Медиафорум 2025, смена формата, запрос снизу
10.10.2025, 10:520 Дуров: Осталось мало времени, чтобы спасти свободный Интернет 10.10.2025, 10:450 Радионуклидная диагностика помогла псковичу выявить вторичное поражение лимфоузлов 10.10.2025, 10:430 «Пастырь. Защитники Отечества»: Николай Псковский. ВИДЕО 10.10.2025, 10:350 Жителя Локни приговорили к 7 годам тюрьмы за разбой в деревенском доме
10.10.2025, 10:250 Ушаков назвал чудовищной мыслью возможность предоставления Нобелевской премии мира за поставки оружия 10.10.2025, 10:121 Члены избиркомов Псковской области отправятся с визитом в Беларусь 10.10.2025, 10:110 «Беседка»: Как попасть в топ-20 конкурса «Мисс Россия»? ВИДЕО 10.10.2025, 10:000 24% псковичей имеют подработку — опрос 
10.10.2025, 09:500 Момент столкновения двух автомобилей на улице Коммунальной в Пскове попал на видео 10.10.2025, 09:450 МЧС устанавливает причину пожара на улице Ленина в Опочке 10.10.2025, 09:300 Псковичку наказали за приобретение наркотиков вблизи станции Березки 10.10.2025, 09:150 Названы города-лидеры по доступности жилья в России
10.10.2025, 09:000 Законопроект об ограничении количества домашних животных в квартирах внесут в ГД 10.10.2025, 08:400 Псковича приговорили к штрафу за незаконный оборот наркотиков 10.10.2025, 08:200 Псковский музей приглашает любителей приключений на новый квест 10.10.2025, 08:000 Вторая жизнь вашей крыши
10.10.2025, 07:300 Всемирный день психического здоровья празднуют 10 октября 10.10.2025, 07:000 19-летие отмечает социальная сеть «ВКонтакте» 10 октября 09.10.2025, 22:000 Принципы работы пирамиды правильного питания раскрыла нутрициолог 09.10.2025, 21:550 Момент аварии на Октябрьской площади в Пскове попал на видео
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru