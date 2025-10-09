Экономика

Экспертный совет «Моглино» одобрил инвестпроект по производству сжиженного газа

Экспертный совет по вопросам заключения соглашений об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Моглино» поддержал инвестиционный проект по созданию комплекса сжиженного природного газа. Заседание прошло в пятницу, 10 октября, под председательством заместителя губернатора Псковской области Нинель Салагаевой. Ранее данный инвестпроект был одобрен на наблюдательном совете «Моглино», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Особенности проекта и технические параметры будущего производства представил гендиректор компании ООО «Геогаз» Сергей Варнаков. Производительность малотоннажного комплекса сжижения природного газа будет составлять 3 тонны в час (24 тысячи тонн в год). Сжижение природного газа будет производиться за один цикл с использованием технологии со смешанными хладагентами, что эффективнее по энергозатратам по сравнению с другими методами.

На предприятии будет производиться сжиженный природный газ марки Б, который широко используется в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. Рынками сбыта продукции, по словам инвестора, будут выступать как российские регионы, так и зарубежные страны.

Планируемый объем инвестиций — более 2,8 млрд рублей. Планируется создать 35 новых рабочих мест. Запуск проекта с выходом на производственную мощность запланирован на 2028 год.