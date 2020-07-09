Церковь / События

В День ангела Иоанна (Крестьянкина) состоится прямая трансляция богослужения

В понедельник, 13 июля, в праздник собора 12-ти апостолов - День ангела старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) - в Псково-Печерском монастыре будет совершена божественная литургия в Успенском храме обители. Трансляция богослужения начнется в 10:00.

Ранее Псковская Лента Новостей уже сообщала о еще двух предстоящих трансляциях из Псково-Печерской обители.

11 июля, суббота, 18:00 - всенощное бдение.

12 июля, воскресенье. Неделя 5-я по Пятидесятнице. Первоверховных апостолов Петра и Павла. 10:00 - божественная литургия.

Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре можно по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/

Прямые трансляции смотрите на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители в ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, на сайте Православие.ру, а также на Псковской Ленте Новостей.