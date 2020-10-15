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Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря даст бесплатные концерты

С 31 октября по 8 ноября смешанный архиерейский хор Псково-Печерского монастыря даст ряд концертов в городах Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба Псковской епархии.

В программе церковные песнопения, народные песни и романсы. Вход свободный.

Расписание концертов:

31 октября, Гдов. Центр досуга и культуры – ул. Ленина, 1, 14.00

1 ноября, Печоры. Зал паломнического центра Псково-Печерского монастыря – ул. Юрьевская, 82, 14.00

1 ноября, Палкино. Палкинский районный центр досуга – ул. Рабочая, 3, 17.00

8 ноября, Порхов. Порховский социально-культурный комплекс – пр. Ленина, 14, 15.00

8 ноября, Дедовичи. Районный центр досуга – ул. Энергетиков, 6, 18.00

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