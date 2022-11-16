←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё События 16.11.2022 10:000 Тему встречи «двух половинок» обсудят с псковичами в Доме причта 23.11.2022 16:270 Купола подняли на строящийся храм памяти Николая II в Дно. ФОТО 23.11.2022 11:121 Священник и психолог обсудят с псковичами конфликты в семьях 23.11.2022 09:150 День памяти святого Георгия Победоносца отмечают 23 ноября 16.11.2022 10:000 Тему встречи «двух половинок» обсудят с псковичами в Доме причта 15.11.2022 19:470 Директор Псковского музея-заповедника посетила праздник в храме святых Космы и Дамиана в Локно
Церковь / События

Купола подняли на строящийся храм памяти Николая II в Дно. ФОТО

23.11.2022 16:27|ПсковКомментариев: 0

Купола подняли на строящийся храм Царственных Страстотерпцев в городе Дно сегодня, 23 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заместитель главы Дновского района Марина Карпова.

«Сегодня на храм подняли купола, завтра планируется освящение крестов», - рассказала Марина Карпова.

 

Напомним, новый храм Святых Царственных страстотерпцев, посвящённый императору Николаю II и его семье, с 2017 года строится недалеко от железнодорожного вокзала в Дно. Инициаторами строительства выступили местные жители. Изначально планировалась маленькая деревянная часовня, но по благословлению патриарха Московского и всея Руси Кирилла было принято решение строить каменный храм.

Теги: #дно #храм
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
23.11.2022, 16:270 Купола подняли на строящийся храм памяти Николая II в Дно. ФОТО 23.11.2022, 11:121 Священник и психолог обсудят с псковичами конфликты в семьях 23.11.2022, 09:150 День памяти святого Георгия Победоносца отмечают 23 ноября 22.11.2022, 19:440 Псковичи могут помочь семье умершего в результате ранения на СВО священника
22.11.2022, 19:260 Лестницу на колокольню восстановили церкви начала XX века в плюсском Посолодино 22.11.2022, 15:350 Патриарх Кирилл выразил соболезнования по случаю кончины священника псковской дивизии 21.11.2022, 18:250 Церковь Михаила Архангела в Пскове приспособят для современного использования 21.11.2022, 07:560 Православные чтят собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил 21 ноября
18.11.2022, 18:150 Раненый в ходе СВО псковский священник перенёс очередную операцию в Севастополе 17.11.2022, 18:380 Работа над фасадами церкви Николы Вратаря и Никольской башни завершаются в Печорах 17.11.2022, 16:501 Генплан понижения территории церкви Николы со Усохи разработали в Пскове 16.11.2022, 10:000 Тему встречи «двух половинок» обсудят с псковичами в Доме причта
15.11.2022, 19:470 Директор Псковского музея-заповедника посетила праздник в храме святых Космы и Дамиана в Локно 15.11.2022, 14:190 Телеканал «Союз» рассказал о памятниках Гремячей горы в Пскове 14.11.2022, 21:120 Реставрацию Лазаревского храма в Печорах начнут до конца года 14.11.2022, 16:350 «Ранено лёгкое, желудок, изрешечены ноги»: митрополит Тихон рассказал о состоянии псковского священника
13.11.2022, 13:584 Митрополит Тихон: Жить на свете радостно и интересно, особенно православному 12.11.2022, 20:090 Почему Владимир Путин начал спецоперацию, объяснил псковский митрополит 11.11.2022, 15:340 Архимандрита Пантелеимона вспоминают в Псково-Печерском монастыре 11.11.2022, 13:010 Паломники рассказали о «глазном» источнике в печорских Малах
10.11.2022, 15:060 Начался ремонт стропильной системы колокольни Троицкого собора в Пскове 10.11.2022, 12:550 Колокола появятся на звоннице храма Николы со Усохи в Пскове 09.11.2022, 21:430 На лекцию о дьяке Михаиле Мисюрь-Мунехине приглашают псковичей 09.11.2022, 17:320 Золото, одетое в леса: как будет проходить реконструкция Троицкого собора в Пскове
09.11.2022, 14:360 Окна устанавливают в церкви Входа Господня в Иерусалим в плюсском Посолодино 09.11.2022, 10:001 Псковичам расскажут, почему случаются измены 08.11.2022, 10:120 День памяти великомученика Димитрия Солунского отмечают православные 8 ноября 07.11.2022, 21:494 Проект реставрации Преображенского собора в Пскове прошёл научно-методический совет Минкульта
07.11.2022, 20:370 Псковский священник получил ранение в ходе СВО 06.11.2022, 09:010 День иконы «Всех скорбящих Радость» празднуют православные 6 ноября 05.11.2022, 20:360 Новый священник на служение в храм в Плюссе переехал из Латвии 03.11.2022, 22:278 Казанскую икону Божьей матери чтит церковь 4 ноября
03.11.2022, 17:100 Церковь Входа Господня в Иерусалим подготовили к покраске в Плюсском районе 02.11.2022, 13:480 Псковичи смогут обсудить построение семейной карьеры с психологом 02.11.2022, 09:593 В РПЦ выступили против возвращения уголовного наказания за мужеложство 01.11.2022, 20:410 Новые кресты установили на купола церкви святой Варвары в Печорах
31.10.2022, 10:283 Заигрывание с нечистой силой ничем хорошим не заканчивается – монахи Псково-Печерского монастыря о Хэллоуине 31.10.2022, 07:360 Новые кресты освятят и установят на церковь святой Варвары в Печорах 1 ноября 30.10.2022, 16:430 Новая главка и кресты для церкви Святой Варвары прибыли в Печоры 30.10.2022, 10:090 Крест с купола церкви Николы Вратаря отреставрируют в Печорах
29.10.2022, 18:101 Завершаются реставрационные работы на верхнем ярусе колокольни Троицкого собора в Пскове 28.10.2022, 08:150 Новый крест установили на часовне Четырех Святителей в Пскове 26.10.2022, 16:300 На лекцию-дискуссию «Все люди родом из детства» приглашает псковичей 25.10.2022, 18:340 Штукатурные работы завершаются в церкви Николы Вратаря в Печорах
25.10.2022, 11:050 Исторический интерьер воссоздадут в псковской церкви Николы со Усохи 25.10.2022, 08:370 Архимандрита Никиту вспоминают в Псково-Печерском монастыре 24.10.2022, 15:101 Семиярусный иконостас Троицкого собора в Пскове планируют реставрировать 24.10.2022, 13:383 Митрополит Тихон Шевкунов отмечает семилетие своего епископства
22.10.2022, 11:330 Началась подготовка к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря 22.10.2022, 09:540 Архимандрита Романа вспоминают в Псково-Печерском монастыре 20.10.2022, 21:180 Храм Георгия со Взвоза станет темой Александро-Невских бесед в Пскове 20.10.2022, 09:230 Псково-Печерскую икону Божией Матери чествуют 20 октября
20.10.2022, 09:060 Под синей крышей 19.10.2022, 14:290 Псковичей приглашают на встречу с автором книг о семье 19.10.2022, 07:470 Определять величину запасов на зиму советует народный календарь 19 октября 17.10.2022, 14:520 Церковь Успения в Мелётово законсервировали перед зимой
17.10.2022, 12:130 Посетителей Псково-Печерского монастыря призвали изменить маршрут до обители 17.10.2022, 07:364 Паровое отопление проведут в церкви святой Варвары в Печорах 15.10.2022, 18:100 Третий этап возведения храма завершился в плюсской деревне Ореховно 14.10.2022, 08:000 Покров Богородицы празднуют православные 14 октября
13.10.2022, 19:043 Митрополит Тихон принял участие в заседании священного Синода РПЦ 13.10.2022, 14:421 Подворье Псково-Печерского монастыря приглашает на Покровскую ярмарку 13.10.2022, 13:371 Церковь Косьмы и Дамиана с Гремячей горы передали Псковской епархии 13.10.2022, 08:180 Кровлю церкви святой Варвары в Печорах покрасят в зелёный
12.10.2022, 13:190 Как преодолеть негативное поведение, расскажут псковичам на тренинге 12.10.2022, 08:300 Организованный отвод дождевых и талых вод выполнят при реставрации Спасо-Преображенского собора в Пскове 11.10.2022, 09:522 Завершается ремонт фасадов церкви святой Варвары в Печорах 09.10.2022, 11:200 Церковь чтит память святителя Тихона 9 октября
09.10.2022, 10:202 Митрополит Псковский и Порховский Тихон отмечает тезоименитство 08.10.2022, 12:411 Реставрацию уникального храма завершили в Бельском Устье 08.10.2022, 09:050 Православные отмечают день памяти Сергия Радонежского 8 октября 07.10.2022, 07:546 Патриарх Кирилл призвал два дня молиться о здравии российского президента
07.10.2022, 07:220 В Печорах монастырские белки приспосабливаются к меняющимся условиям 06.10.2022, 10:400 Школа регентов священника Павла Адельгейма отметила 30-летие 06.10.2022, 07:180 Исторические ступени отреставрировали в храме святой Варвары в Печорах 05.10.2022, 10:230 Причины разводов псковичам предлагают обсудить на первой встрече проекта «Формула семьи»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru