Церковь / События

Купола подняли на строящийся храм памяти Николая II в Дно. ФОТО

Купола подняли на строящийся храм Царственных Страстотерпцев в городе Дно сегодня, 23 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заместитель главы Дновского района Марина Карпова.

«Сегодня на храм подняли купола, завтра планируется освящение крестов», - рассказала Марина Карпова.

Смотрите также Колокола подняли на строящийся храм в Дновском районе

Напомним, новый храм Святых Царственных страстотерпцев, посвящённый императору Николаю II и его семье, с 2017 года строится недалеко от железнодорожного вокзала в Дно. Инициаторами строительства выступили местные жители. Изначально планировалась маленькая деревянная часовня, но по благословлению патриарха Московского и всея Руси Кирилла было принято решение строить каменный храм.