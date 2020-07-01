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Церковь / Новости епархии

Псковская епархия открывает монастыри и возобновляет богослужения внутри храмов

01.07.2020 13:58|ПсковКомментариев: 0

С 3 июля монастыри Псковской епархии открываются для посещения паломниками и туристами с соблюдением требований Роспотребнадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

На территории монастырей возможно нахождение паломников и проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий в количестве не более 10 человек с соблюдением социальной дистанции между ними не менее 1,5 метра, а в случае невозможности ее соблюдения – с обязательным ношением медицинских масок. На монастырской территории одновременно может находиться не более четырех групп. Решением руководства монастыря количество групп, одновременно находящихся на территории, может быть уменьшено.

Внутри помещений разрешается проведение индивидуальных и групповых экскурсий в количестве не более 5 человек с соблюдением социальной дистанции между паломниками и туристами не менее 1,5 метра и обязательным ношением медицинских масок.

Общественные богослужения внутри храмов возобновляются при наличии средств индивидуальной защиты (масок) и соблюдением социальной дистанции между молящимися в 2 метра. В тех храмах и монастырях, где количество прихожан не позволяет соблюдать  дистанцию, богослужения продолжают совершаться на прихрамовой территории с соблюдением социальной дистанции в 2 метра. В таком случае наличие масок не обязательно.

Храмы продолжают оставаться открытыми для индивидуальной молитвы. Во внебогослужебное время в храмах могут находиться не более 5 прихожан при наличии медицинских масок и соблюдении необходимой дистанции в 2 метра.

«Просьба с пониманием отнестись к необходимым санитарным мерам, быть взаимно вежливыми и выполнять требования братии и сотрудников монастырей и храмов, которые отвечают за соблюдение порядка», - заключили в пресс-службе Псковской епархии.

Теги: #богослужение #церковь #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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