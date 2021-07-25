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Псковичей приглашают создать цветочную дорожку в Псково-Печерском монастыре

Жителям Псковской области предлагают принять участие в создании цветочной дорожки в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается на странице монастыря в соцсети «ВКонтакте».

27 и 29 августа, в дни праздничных богослужений в честь Успения Божией Матери, в монастыре традиционно будет создаваться дорожка из живых цветов, по которой крестным ходом понесут чудотворную икону, а затем Плащаницу.

В монастыре заметили, что все, кто захочет поучаствовать в украшении дорожки, смогут это сделать. С 25 августа начинается сбор цветов (с Нижних ворот). Украшать дорожку желающих приглашают в пятницу 27 августа и в воскресенье 29 августа в 8.00 (с Нижних ворот).

«Тем, кто находится далеко от нас, но хотел бы внести свою лепту, предлагаем реквизиты (с указанием "на украшение дорожки")», - добавили в монастыре.

Реквизиты:

Сбербанк — получатель: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

Расчетный счет: 40703810051010198057

ИНН: 6015002298

КПП: 601501001

Реквизиты банка получателя:

БИК: 045805602

Кор. Счет: 30101810300000000602.

ЭКСИ-Банк — получатель: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

Расчетный счет: 40703810400000000147

ИНН: 6015002298

КПП: 601501001

Реквизиты банка получателя:

БИК: 045805722

Кор. Счет: 30101810400000000722.