Церковь / Новости епархии

Престольный праздник прошел в псковском храме Сергия Радонежского с Залужья

Престольный праздник прошел в храме преподобного Сергия Радонежского с Залужья города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

«В рамках празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея Руси чудотворца, в храме преподобного Сергия с Залужья в городе Пскове прошли торжественные богослужения в честь престольного праздника», - говорится в сообщении.

Литургию возглавил настоятель храма иерей Константин Быков. Его преподобию сослужили клирики Псковской епархии: иерей Геннадий Быков, иерей Александр Смирнов, иерей Павел Орлов, иерей Михаил Барулин, диакон Сергий Завьялов, диакон Александр Амерханов.

За богослужением молились многочисленные прихожане храма. По окончании божественной литургии вокруг храма совершили крестный ход.