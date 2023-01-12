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Старинное кованное оформление лестницы в подворье Псково-Печерского монастыря сохранили специалисты

В Надвратном корпусе подворья Псково-Печерского монастыря, в котором сейчас проводятся ремонтно- реставрационные работы, специалисты сохранили старинное кованое оформление лестницы. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение».

Фото: АНО «Возрождение»

Авторами проекта реставрации во время обследований здания было принято решение внести ковку в предмет охраны. Один из немногих сохранившихся элементов подлинного декора будет отреставрирован.

Надвратный корпус построен в 1906 год, его автором является гражданский инженер В. Л. Назимов. Корпус находится в Пскове по адресу: улица Профсоюзная, 10.