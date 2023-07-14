Дефекты реставрации псковской церкви Сергия с Залужья устранили спустя 5 лет

Выполненные ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Сергия с Залужья» XVI века приняли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране ОКН региона.
Фото здесь и далее: комитет по охране ОКН Псковской области
Работы на объекте вела подрядная организация в рамках гарантийных обязательств. Все замечания и дефекты подрядчик устранил.
Выполнены следующие виды работ:
Как отметили в комитете, все работы были выполнены в установленные сроки, с надлежащим качеством и приняты приемочной комиссией.
Ранее церковь отреставрировали за счет федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годов)». Работы выполнял подрядчик из Санкт-Петербурга. Однако позднее на объекте проявились многочисленные дефекты и недостатки.
Тогда региональный комитет по охране ОКН направил письма в адрес министерства культуры как заказчика ремонтно-реставрационных работ. Подрядчика обязали исправить дефекты в рамках гарантийных обязательств.
Недостатки реставрации церкви стали устранять с 2018 года. Завершить работы планировалось ещё прошлым летом.
Ранее сообщалось, что в храме замироточила икона Пресвятой Богородицы.