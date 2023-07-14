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Дефекты реставрации псковской церкви Сергия с Залужья устранили спустя 5 лет

Выполненные ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Сергия с Залужья» XVI века приняли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране ОКН региона.

Фото здесь и далее: комитет по охране ОКН Псковской области

Работы на объекте вела подрядная организация в рамках гарантийных обязательств. Все замечания и дефекты подрядчик устранил.

Выполнены следующие виды работ:

кровельные;

устранение дефектов покрытия главы четверика лемехом;

антикоррозийная обработка металлического креста на центральной главе, восстановление позолоты креста;

антикоррозийная обработка металлических связей в подклете;

ремонт штукатурного слоя фасадов и покраска;

расшивка с последующим заполнением швов напольных покрытий;

ремонт потолка придела;

ремонт швов между камнями отмостки;

монтаж оконных отливов с герметизацией;

ремонт утепления чердачного перекрытия;

ремонт стен и потолков внутренних помещений;

ремонт медной кровли над четвериком;

устройство дождевых лотков.

Как отметили в комитете, все работы были выполнены в установленные сроки, с надлежащим качеством и приняты приемочной комиссией.

Ранее церковь отреставрировали за счет федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годов)». Работы выполнял подрядчик из Санкт-Петербурга. Однако позднее на объекте проявились многочисленные дефекты и недостатки.

Тогда региональный комитет по охране ОКН направил письма в адрес министерства культуры как заказчика ремонтно-реставрационных работ. Подрядчика обязали исправить дефекты в рамках гарантийных обязательств.

Недостатки реставрации церкви стали устранять с 2018 года. Завершить работы планировалось ещё прошлым летом.

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Ранее сообщалось, что в храме замироточила икона Пресвятой Богородицы.