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Три тысячи хвойных деревьев высадят в Псково-Печерском монастыре

Три тысячи хвойных деревьев высадят в Псково-Печерском монастыре, саженцы уже прибыли в Печоры. Об этом сообщается в Telegram-канале обители.

Фото здесь и далее: Псково-Печерский монастырь / Telegram

За предоставленные саженцы пихты, лиственницы, сосны кедровой и кедрового стланика в количестве 3000 штук для украшения обители благодарность в монастыре выразили основателю и руководителю проекта «Кедры России» Ивану Санжарову, а за доставку саженцев в Печоры в обители поблагодарили координатора проекта Игоря Назарова.

Проект «Кедры России» работает уже три года. Созданы три кедровых питомника, выращено около пяти млн саженцев кедра и других деревьев.