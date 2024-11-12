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Насельники Крыпецкого монастыря прошли базовую подготовку в области богословия

В Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре состоялось вручение насельникам обители свидетельств о прохождении четырехгодичного курса базовой подготовки в области богословия для монашествующих Русской Православной Церкви 3 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фотографии: Псковская епархия

Перед вручением свидетельств наместник Савво-Крыпецкого монастыря, иеромонах Всеволод обратился с напутственным словом к братии обители.

Свидетельства об окончании курса братии монастыря вручил руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии протоиерей Роман.