Насельники Крыпецкого монастыря прошли базовую подготовку в области богословия

В Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре состоялось вручение насельникам обители свидетельств о прохождении четырехгодичного курса базовой подготовки в области богословия для монашествующих Русской Православной Церкви 3 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.
Фотографии: Псковская епархия
Перед вручением свидетельств наместник Савво-Крыпецкого монастыря, иеромонах Всеволод обратился с напутственным словом к братии обители.
Свидетельства об окончании курса братии монастыря вручил руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии протоиерей Роман.