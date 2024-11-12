Церковь / Новости епархии

Реставрация церкви Сорока Севастийских мучеников продолжается в Печорах

В Печорах продолжается реставрация церкви Сорока Севастийских мучеников, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»

На данный момент завершены следующие работы:

Завершена вычинка и замена разрушенной кирпичной и каменной кладки наружных стен и основания церкви.

Произведена замена окон. Оконные заполнения выполнены из дерева, повторяют форму и конструктив исторических.

Построена котельная в соответствии с современными нормативами по инженерным ГОСТам и технике безопасности. Она будет обслуживать церкви Сорока Севастийских мучеников и Святой Варвары Великомученицы.

Первая, деревянная церковь Сорока Севастийских мучеников, была устроена в монастыре при игумене Дорофее (нач. XVI в.). А в 1540 году игумен Корнилий перенес его из монастыря на «дворец», в приезжий двор (напротив главного входа в монастырь).

В 1799 году на месте обветшавшего деревянного храма начато строительство каменного, ныне существующего. Церковь святой великомученицы Варвары построена в 1779 году. Ремонтно-реставрационные работы завершены в 2023 году.