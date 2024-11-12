Реставрация церкви Сорока Севастийских мучеников продолжается в Печорах

В Печорах продолжается реставрация церкви Сорока Севастийских мучеников, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».
Фото здесь и далее: Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»
На данный момент завершены следующие работы:
Первая, деревянная церковь Сорока Севастийских мучеников, была устроена в монастыре при игумене Дорофее (нач. XVI в.). А в 1540 году игумен Корнилий перенес его из монастыря на «дворец», в приезжий двор (напротив главного входа в монастырь).
В 1799 году на месте обветшавшего деревянного храма начато строительство каменного, ныне существующего. Церковь святой великомученицы Варвары построена в 1779 году. Ремонтно-реставрационные работы завершены в 2023 году.