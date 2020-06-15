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Митрополит Тихон назначен замглавы оргкомитета по подготовке к 800-летию со дня рождения Александра Невского

Решением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава Патриаршего совета по культуре, назначен заместителем председателя оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба Псковской епархии.

Ввиду особой значимости грядущего юбилея, председателем оргкомитета будет являться Патриарх Кирилл.

Предполагается, что главные празднования пройдут 12 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге, в Александро-Невской лавре, в день, посвященный воспоминанию перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург.