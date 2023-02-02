Церковь / Новости патриархии

Патриарх Кирилл лишил сана запрещенного в служении диакона Андрея Кураева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом лишил сана запрещенного в служении протодиакона Андрея Кураева.

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

«В связи с тем, что за более чем два года, истекшие с решения Епархиального суда Москвы об извержении вас из священного сана и наложения моратория на издание о том указа с целью предоставить вам время для переосмысления вами своей позиции и возвращения на путь Церкви, вы не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния, и, в том числе, не прекратили свою деструктивную деятельность. Вы извергаетесь из священного сана», – цитирует патриарха РБК.

Напомним, в декабре 2020 года суд Московской городской епархии рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях заштатного клирика Москвы протодиакона Андрея Кураева и постановил лишить его священного сана.

В ходе суда было установлено, что 21 апреля 2020 года отец Андрей опубликовал в своем «Живом журнале» оскорбительную характеристику скончавшегося в тот день от последствий коронавируса протоиерея Александра Агейкина.

Суд выявил в заявлениях протодиакона Кураева признаки «хулы на Церковь». В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона, в частности об обвинениях в адрес Русской православной церкви в «организации раскола» в мировом православии.