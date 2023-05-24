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Православные празднуют Вознесение Господне

Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе, весь православный мир отмечает один из двунадесятых праздников церковного года — Вознесение Господне.

Фото: Старовознесенская церковь, архив ПЛН

Название праздника отражает суть события — это вознесение на небо Иисуса Христа, завершение его земного служения. Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца, как Спаситель человечества, сообщает сalend.ru

Дав ученикам последние наставления, Иисус Христос «вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой…».

В честь праздника во всех православных храмах проходят торжественные богослужения, а накануне четверга, в среду в храмах отмечается праздник Отдания Пасхи, когда в последний раз в году служба совершается по пасхальному чину, а вечером служится всенощное бдение.