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Митрополит Матфей ознакомился с ходом строительных работ реабилитационного центра на территории Псково-Печерского монастыря

Митрополит Псковский и Порховский Матфей ознакомился с ходом строительных работ реабилитационного центра на территории Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря вчера, 26 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

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Также в выездном совещании по вопросам завершения строительства объекта приняли участие председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, глава Печорского муниципального округа Валери Зайцев, генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и Псковской области» Денис Василенко, представители подрядных организаций.