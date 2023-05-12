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Иеромонах Анастасий о псковской нефти и историко-культурном наследии

Ежегодно в Псковскую область приезжает порядка 500 тысяч человек. Кто эти люди и зачем они приезжают в регион? В чем разница между туристом и паломником? Как одна поездка в храм может перевернуть всю жизнь человека? На эти вопросы в программе «Пастырь» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) ответил насельник Псково-Печерского монастыря иеромонах Анастасий (Байков).

Начну свой рассказ сенсационного заявления. В Псковской области обнаружены большие залежи нефти, и мы скоро будем с вами жить, как шейхи в Арабских Эмиратах. Представили? Но есть один нюанс. Псковская нефть – это наша история и памятники культуры. Княгиня Ольга, князь Владимир, Александр Невский, Савва Крыпецкий, Никандр Псковский, Псково-Печерские святые, Спасо-Елеазаровский монастырь и «Москва – третий Рим», Псков XVI века и чудо заступничество Божией Матери во время нашествия Стефана Батория, менталитет псковичей того времени, Пушкин, отец Николай Гурьянов, отец Ермоген Муртазов, Псково-Печерские старцы, наши храмы и монастыри – все это составляет наше культурное, историческое богатство, наполненное глубокими духовно-нравственными смыслами, на которых поколениями строилось воспитание и самовосприятие нашего народа. Так что по этому показателю мы являемся одним из богатейших регионов России. И на нас лежит почетная обязанность – делиться этим богатством с другими.

Ежегодно в Псковскую область приезжает порядка 500 тысяч человек. Кто эти люди и зачем они к нам приезжают? Их можно условно разделить на две категории. Туристы и паломники. Паломник – это, как правило, воцерковленный человек, который едет за благодатью, общением с духовниками, богослужением, вдохновляющим на духовную жизнь историями святых. Он хочет подзарядить свою духовную батарейку, получить совет, осмыслить какие-то вещи и получить помощь от Бога. И не факт, что он собирается в этой поездке отдыхать. Он может, например, потрудиться в каком-нибудь монастыре, при этом уедет отдохнувшим лучше, чем если бы отдыхал две недели на Бали. Ему Господь дает силы. Турист едет за отдыхом, впечатлениями, новыми открытиями. Что в принципе не мешает ему с такой мотивацией заехать в какой-нибудь храм или монастырь. Может, он даже интуитивно тянется к чему-то древнему, правильному, святому. Нужно помочь такому туристу прийти к Богу. Одна поездка в храм или монастырь, одна экскурсия может перевернуть всю его жизнь. Это очень удобная ситуация для разговора о наших традиционных ценностях, о наших корнях, об истории нашего народа, о нашей вере. Человек вырвался из повседневной суеты. Обратил на нас внимание на несколько часов, а то и на несколько дней. И нужно позаботиться, чтобы это время было наполнено для человека открытиями, касающимися Бога, церкви, духовной жизни, жизни верующих людей. Однако одна поездка в храм или монастырь может перевернуть всю жизнь такого человека.

Чтобы помочь верующему экскурсоводу, сопровождающему людей в храме или монастыре, рассказать о Боге, мы подготовили книгу об основах православия под названием «Миссия экскурсовода. Что рассказать туристу, стоящему на пороге храма?». На самом деле эта книга даже не столько для экскурсоводов, сколько для широкой аудитории, для людей, которые сами хотят разобраться в основах своей веры. Или, может быть, хотят поделиться с другими.

В первом разделе «Религия, наука и философия» рассказывается о том, какую роль религия занимает в принципе в жизни человека. Есть такие ученые, которые называются антропологи. Они исследовали разные народы земли, разные племена и не нашли на планете Земля ни одного народа или племени, которые были бы совсем не религиозными. Так или иначе, каждый человек пытается как-то вступить в контакт с посторонним духовным миром, получить оттуда какую-то пользу, договориться с ним, вступить во взаимоотношения. Это значит, что потребность в вере у человека такая же естественная, как поесть, попить или поспать. Но многие люди спотыкаются о следующую мысль: религия это, наверное, для глупых людей, ведь наука уже объяснила все феномены нашей жизни без необходимости прибегать к религии. Отнюдь, это не так. Существуют верующие ученые, существуют ученые неверующие. А верующий ученый, например, когда изучает, может быть, какую-нибудь мошку или строение глаза человека, говорит: чем больше я погружался в эту науку, тем больше я познал премудрости творца, который создал такие сложные вещи. А ученый неверующий, когда делает открытие, делает такой вывод: мы открыли еще одну неизвестную вещь, через 500 лет мы уже, наверное, все откроем, и Бог нам для этого не нужен. Это зависит только от ценности человека. Наука изучает материальный мир. Она не занимается изучением Бога и не доказывает его существование или не существование. Поэтому этот вопрос никак от религиозности человека не зависит.

Во втором разделе «От сотворения мира до конца света» рассказывается, во что верят православные христиане, как Бог сотворил мир, как выглядела история человечества до пришествия Христа, кто такой Христос, Богородица святые и что нас ждет в конце времен.

В третьем разделе, наверное, в одном из самых интересных, рассказывается о церкви и таинствах. Не секрет, что далеко не все наши крещеные соотечественники, которых насчитывается порядка 80-90 процентов россиян, в курсе того, что написано в Евангелии, зачем строятся храмы и монастыри, те самые наши культурные памятники, что там происходит и чем там занимались наши предки. Между тем мы верим, что Господь оставил нам в храме много чего полезного, а именно благодать, таинство, молитву, исповедь, причастие, иконы, богослужения, мощи, навык поста, навык ведения духовной жизни и борьбы со своими плохими качествами, общение с духовником, жизнь в христианской общине, жизнь по православному календарю. Когда человек осваивает эти инструменты духовной жизни, такого человека можно назвать воцерковленным. Если он умеет пользоваться той помощью, которую Бог преподает ему в храме, то жизнь его качественно меняется. А вот что меняется? Меняется прежде всего его духовная жизнь и жизнь его души, которая протекает в невидимом мире. И этому посвящен следующий раздел «Человек и духовный мир». Чем отличается душа здоровая и больная? Чем отличается душа счастливая и несчастная? Когда начинается ад и рай? Только ли после смерти или уже здесь, в душе человека? Какие добрые качества призван развивать в себе христианин? С какими плохими качествами он призван бороться? Как это делать? Как постараться изгнать тьму из своей души и побороться с тем злом, которое пытается в в твое сердце? Что такое спасение души, о котором говорят все христиане? Что значит спасаться? От чего нас спас Христос: от греха смерти и власти дьявола? Но что, разве люди перестали грешить и перестали умирать? Чем отличается жизнь с Богом и жизнь без Бога? Кто такие эти странные люди – святые священники, монахи, старцы? Зачастую мы слабое представление имеем об этом, когда приезжаем, например, в те же монастыри. Как люди приходят к Богу? Только ли это для бабушек и таких необразованных людей? Или, может быть, это для каждого человека? А если для каждого человека, то как может выглядеть мой путь к Богу? Через что я могу к нему прийти? Какие первые шаги стоит сделать, если ты действительно заинтересовался такой жизни по правде Божьей?

Какие мифы и стереотипы, бывает, мешают нам на этом пути? Действительно, этих мифов очень много, и часто они разносятся по средствам массовой информации. Мы все знаем, что жареные новости, скандалы, интриги, расследования гораздо популярнее, чем позитивный контент. Но когда человек знакомится воочию с верующими людьми, значительная часть этих стереотипов отпадает. Чтобы это знакомство состоялось, надо помочь ему эти стереотипы развенчать. В этой книге рассказывается о том, кто такие на самом деле попы на Мерседесах, обслуживает ли церковь государь, превышает ли церковь свои полномочия и лезет ли в разные стороны жизни людей, несмотря на их нежелание? Была ли крещения Русь огнем и мечом? Всегда ли стоит христианство на пути науки и прогресса? И подавляет ли церковь человека своими ограничениями, лишая его всех удовольствий жизни? В разделе про христианство и культуру рассказывается о наших писателях-классиках. Когда мы в школе проходим Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, мы изучаем сюжетную канву их произведений, социальный и исторический контекст. Но редко, когда учителя литературы ведут с нами разговор о самом главном и самом фундаментальном, что эти писатели старались вложить в свои произведения. Это их мировоззрение. И многие из этих людей были верующими, и мировоззрение у них было вполне религиозное. Например, Гоголь не расставался с Евангелием, старался уговаривать своих друзей исповедаться и причащаться, порывался даже пойти в монастырь, в Оптину Пустынь, но не получил на это благословение. Само произведение «Мертвые души» непрозрачно намекает на то, что Гоголь старался сделать нам прививку от омертвения наших душ для того, чтобы через его произведения мы шли к Богу. Через произведения Достоевского, например, люди приходили в советское время многие к Богу, когда нельзя было о нем вообще говорить. Отношение Толстого и Бога – это отдельная интересная тема.

Дорогие друзья, наше историческое и культурное наследие – это на самом деле самое большое богатство, которым обладает Псковская область. И многие люди хотели бы к этому наследию приобщиться. На нас с вами лежит большая ответственность, потому что если мы не расскажем нашим гостям, которые приезжают к нам домой, о том, зачем строили наши предки эти храмы и монастыри, что в них важного происходило, как преображались люди, которые общались со святыми людьми Псковской области, то за нас это никто с вами не сделает. На сегодняшний день такие глубокие вещи и смыслы, которые могут помочь нам понять, кто мы такие и куда мы идем, чрезвычайно важны.

Иеромонах Анастасий

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