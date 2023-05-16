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Иеромонах Анастасий о молитвах перед экзаменами

Совсем недавно в российских школах прозвенел последний звонок. У 11-классников начинается пора сдачи ЕГЭ, и у студентов экзамены тоже не за горами. Многие помнят, насколько это ответственное и волнительное время. Священник Антоний Афанасьев, настоятель храма Святой великомученицы Варвары в Пскове, в программе «Пастырь» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал, как РПЦ относится к этому важному этапу.

Несколько дней назад в школах страны прошел последний звонок. Сейчас у школьников и студентов начинается пора сдачи экзаменов. И, наверное, каждый из нас помнит, насколько это волнительное и ответственное событие в нашей жизни. В жизни не только молодых людей, но и их родителей. Сегодня мне хотелось бы рассказать о том, как православная церковь предлагает относиться к этому важному этапу. Многие верующие люди в эти дни идут помолиться в храм о том, чтобы успешно пройти экзаменационные испытания.

У нас в городе ежегодно на вечевой площади Псковского Кремля проходит общегородской молебен перед экзаменами. Вот может возникнуть вопрос, а стоит ли молиться о помощи на экзаменах? Если учащийся и так неплохо к ним подготовился, не является ли это признаком какой-то слабости? И этот вопрос уместен, потому что нередко можно встретить такое отношение к молитве, которое можно назвать магическим или суеверным. Например, когда студент нерадивый, ленивый, плохо подготовился к экзаменам, выучил всего один билет и молится: «Господи, дай мне вытащить именно этот билет, чтобы я хорошо сдал экзамены». Вот такая мотивация молитвы будет, наверное, все же несостоятельной. И, напротив, когда мы в этой ситуации молимся, мы призываем Бога помочь нам не только в момент экзамена, а спрашиваем помощи в построении нашей жизни в целом.

Давайте задумаемся, ведь сегодня молодые люди стоят в более сложной ситуации, чем их сверстники лет 200 назад, когда дети в большинстве случаев шли по стопам своих родителей, с самого детства обучались их ремеслу. А сейчас молодой человек, выходя только из-за школьной парты, не имея еще достаточного опыта жизни, должен выбрать себе профессию. И бывает так, что какие-то профессии в настоящую в эпоху, настоящий период очень привлекательны и очень востребованы, но молодой человек чувствует, что именно эти профессии ему не по сердцу. Ему нравится нечто другое, а оно, может быть, не так востребовано. И это заставляет задуматься, а стоит ли идти по тому пути, к которому лежит сердце?

Или, например, поступление на обучение специальности, которая очень сильно нравится, невозможно по ряду каких-то причин. И тогда что делать? То есть, не все всегда полностью зависит от нас с вами, от наших усилий. И мы молимся о том, чтобы Господь, видя наши собственные усилия, устроил все остальные обстоятельства жизни таким образом, чтобы, когда мы окажемся на перепутье, где нам нужно выбирать место дальнейшей учебы или работы, чтобы мы выбрали правильное, душеполезное и благопотребное решение. И в продолжение данной мысли можно добавить, что такой подход к выбору реализации наших талантов, когда мы возлагаем свои надежды не только на себя, но и на Бога, помогает избежать состояния уныния или даже отчаяния, когда мы получили не ту оценку за экзамен, которую ожидали.

Бывает, действительно, так, что те двери, в которые так хочется войти именно сейчас, закрываются перед нами. И что дальше делать? Вот здесь всегда следует помнить. Молитва во время экзамена, когда мы возлагаем наши надежды на Бога, помогает нам правильно осознать промысел Бога о нашей жизни, о жизни каждого человека, и до конца понять смысл событий, происходящих с нами. Иногда он может быть понят только по прошествии времени, может быть, даже через годы. И взрослый человек, иногда оглядывая путь своей жизни, может сказать: «Господи, спасибо тебе за то, что тогда, прежде, в юности, ты дал мне сил, дал мне ума, разума и желания учиться и направил по тому пути, проходя по которому я и сегодня ощущаю радость, радость жизни каждый день. И, напротив, спасибо тебе за то, что ты отвел меня от того пути, который был очень привлекателен, но не был по настоящему моим».

Еще возникает вопрос: а каким святым молиться перед сдачей экзамена? Здесь церковь не устанавливает каких-то определенных правил, но все же можно дать некоторые соображения. Например, вспомним святого древней церкви Василия Великого. В свое время он получил очень хорошее образование, и впоследствии полученные во время учебы таланты приумножил и оставил очень богатое богословское наследие. У нас даже есть храм, построенный в память святителя Василия Великого. Это храм Василия на Горке, что в Детском парке. Или можно помолиться святым первоверховным апостолам Петру и Павлу, которые своими учениями, как и говорит церковь, просвятили всю вселенную. Можно помолиться святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, которые оставили в наследие славянам целую письменность. Можно помолиться и ветхозаветному святому царю Соломону, который был мудрецом своего времени. Во время встречи с Богом, Бог спросил его: «Что ты хочешь получить от меня? Проси все, что угодно». И Соломон попросил у него следующее, он сказал: «Господи, дай мне мудрости, с помощью которой я смогу отличать доброе от злого». Вот, наверное, такая мудрость нужна не только студентам, сдающим экзамен, но и каждому человеку в любом возрасте его жизни.

Поэтому еще раз всех молодых людей призываю ответственно отнестись к экзаменам, они помогают вам сосредоточить все свои усилия, молодые силы своего ума и благополучно следовать по дальнейшему пути жизни. Зайти, помолиться и попросить о совершении такого молебна перед началом экзамена можно в любой храм. Можно написать записку, можно остаться в храме и помолиться вместе с священником, так будет даже лучше.

И хочется пожелать и родителям, в свою очередь, очень правильно отнестись к своим детям, которые независимо от того, какую оценку они получат, должны в семье получать ту заботу и поддержку, которую они не получат больше нигде, и даже в случае неожиданного результата не стоит расстраиваться. Нужно смотреть вперед, выбирать какие-то следующие варианты, которые предлагает нам Бог, и далее раскрывать все свои таланты, которые даны нам от рождения.

Можно напоследок вспомнить такую поговорку: «На Бога надейся, а сам не плошай». Вот это основной принцип такой синергии, содействия человека и Бога. И если мы будем разделять усилия, делать все необходимое без излишнего перенапряжения своих ограниченных возможностей, а все то, что от нас не зависит, возлагать на Бога, тогда все в нашей жизни будет складываться гармонично.

Иеромонах Анастасий

Видеоверсию эфира можно посмотреть по ссылке ниже.