Культура

Пятаки и рубли из трёх веков сравнили местные школьники на занятии в «Михайловском». ФОТО

Занятие «Жили-были деньги» провели в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» для учеников Пушкиногорской средней школы имени Пушкина, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

«Дети с большим интересом рассматривали представленные на выставке в музейном Научно-культурном центре кошельки пушкинского времени, сравнивали вес и внешний вид монет: пятаков 1875 и 1989 годов, а также рублей — 1891 года и тех, что находятся в обороте в наше время. Они отвечали на вопросы, отгадывали загадки, а в конце занятия смастерили копилки, используя элементы техники декупаж», — рассказала методист и педагог, руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяна Тимошина.

Напомним, что в «Михайловском» уделяют много внимания работе с детьми и подростками. Здесь регулярно устраивают музейные занятия, на которые приглашают местных школьников. Кроме того, здесь организованы театральная студия «Лукоморье» и Студия эстетического развития детей, весьма востребованные среди жителей Пушкиногорского и даже соседних с ним районов Псковской области.