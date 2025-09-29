Общество

«Грани развития»: Путь к подиуму. Секреты школы моделей «Созвездие». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Грани развития», которая вышла в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 сентября.

В июне в Пскове открылась школа моделей «Созвездие». О ее первых успехах рассказали руководитель проекта Елена Горячёва, модель Татьяна Гусарова и редактор журнала «Созвездие» Екатерина Чеботарева.

Почему «Созвездие» - не просто школа моделей, а целый проект? Кто его партнеры? На какой возраст рассчитана программа обучения? Чему учат будущих моделей? Легко ли обучать азам модельного ремесла самых маленьких учеников? Об этом и не только — в эфире.