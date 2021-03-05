Происшествия

Продавец из Себежа выплатит 50 000 рублей штрафа

Себежский районный суд приговорил к штрафу в размере 50 000 рублей продавца магазина-бара «Барница» за неоднократную продажу алкоголя 17-летнему подростку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Себежского района.

Себежский районный суд установил, что подсудимая осознавала недопустимость продажи алкогольных напитков несовершеннолетним и административную ответственность, возложенную на нее. Однако женщина продала подростку две бутылки пива с содержанием спирта 4,5%

Нарушительница не признала вину, тем не менее, приговором суда ей было назначено административное наказание.