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«Жизнь, посвященная музыке»: о концерте к юбилею Рейнгольда Глиэра рассказал Алексей Репников

К музыке его неудержимо влекло с детства. К четырнадцати годам он уже сочинял небольшие пьески для фортепиано, затем для скрипки и виолончели. Случайная встреча с Петром Чайковским укрепила стремление юного Рейнгольда Глиэра связать свою жизнь с искусством. Выдающийся советский композитор, педагог, дирижер — он навсегда остался верен принципам русской классической школы.

11 января музыкальный мир отметил 150-летие со дня рождения Глиэра. Во многих городах России к юбилею композитора организуются памятные концерты, Псков — не исключение. Выступление Губернаторского симфонического оркестра Псковской области в рамках цикла «Эпоха в музыке» состоится 24 января.

Какие произведения Глиэра прозвучат на сцене филармонии и в чем уникальность предстоящего концерта — об этом поговорили с художественным руководителем, главным дирижером Алексеем Репниковым.

— Алексей Алексеевич, в Пскове музыку Глиэра исполняют не так часто. Чем этот композитор интересен для современного слушателя?

— Творческое наследие Рейнольда Глиэра огромно. Он был прекрасным мелодистом, создал около 500 произведений в разных жанрах. Глиэр — автор концертов и симфоний, музыки к спектаклям, многочисленных пьес и романсов. Особое место в его творчестве занимают опера и балет. Глиэр написал знаменитый «Медный всадник», который идет в Мариинском театре: увертюра к этому балету стала неофициальным гимном Санкт-Петербурга — «Гимном великому городу».

Глиэр был тем человеком, который поддерживал музыкальную культуру разных народов СССР. В его наследии есть произведения на азербайджанские и узбекские сюжеты. Он был разносторонним человеком, способным оценить самобытные национальные традиции. Я считаю, что это композитор, творчество которого неоправданно забыто. Его музыка стоит того, чтобы ее исполняли чаще. Это профессиональный композитор, который посветил всего себя нашей культуре.

— Какие произведения прозвучат на концерте?

— В программе — Концерт для валторны с оркестром и Первая симфония. Изначально мы планировали исполнить симфонию «Илья Муромец», но все же приняли решение сыграть ее на Фестивале русской музыки в марте: в ней задействован очень большой состав оркестра, и часть музыкантов сейчас не сможет приехать.

Симфония №1 впервые прозвучит на псковской сцене. Она написана в традиционной манере. Что касается Концерта для валторны, то немногие композиторы балуют оркестрантов тем, что пишут сочинения для солирующих инструментов: это одно из главных произведений в валторновом репертуаре.

— Как проходят репетиции нового для псковских музыкантов репертуара?

— С точки зрения музыкального своеобразия творчество Глиэра очень интересно. В этом плане «Илья Муромец», надеюсь, станет определенной ступенькой для оркестра. Я мечтаю, что мы когда-нибудь сыграем «Жар-птицу» Стравинского, партитура которой сложна для исполнения. В «Илье Муромце» есть много приемов, подобных тем, которые использовал Стравинский. К тому же эта симфония масштабная, программная. Думаю, что ее исполнение на концерте мы сопроводим демонстрацией картин известных художников. Это будет интересно!

— Партию валторны в Концерте исполнит Александр Герасимов — выпускник Санкт-Петербургского училища им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист Санкт-Петербургского Дома музыки. Что дает оркестру сотрудничество с молодыми музыкантами?

— Любой оркестр обязательно сотрудничает с молодыми исполнителями: это вопрос преемственности и поддержки. Мариинский театр уделяет много внимания работе с молодежью — у них есть академия молодых оперных певцов.

Александр очень способный исполнитель. Он учится у заслуженного артиста России, солиста оркестра Мариинского театра, преподавателя Санкт-Петербургской государственной консерватории Дмитрия Воронцова. Несмотря на молодой возраст, Александр уже заявил о себе как о музыканте с незаурядными способностями.

У этого исполнителя, кстати, псковские корни, его отец Игорь Герасимов — известный фаготист, закончил музыкальное отделение Псковского областного колледжа искусств, затем — Санкт-Петербургскую консерваторию, сейчас является солистом Симфонического оркестра Капеллы в Санкт-Петербурге.

— С вашей точки зрения, почему псковичам обязательно стоит побывать на концерте, посвященном юбилею Глиэра?

— Эта музыка редко исполняется, вы вряд ли услышите ее по радио. В творчестве многих композиторов есть такие произведения: всем известны Четвертая, Пятая, Шестая симфонии, а первые три симфонии оркестры начали активно включать в репертуар не так давно. Но ведь всегда интересно, как композитор развивался. На предстоящем концерте псковичи смогут услышать раннюю симфонию Глиэра, а в марте — симфонию, которую он написал спустя 11 лет. В каком-то смысле это возможность очутиться в машине времени: понять, как менялась творческая мысль композитора, и проследить, как росло его мастерство.

Напомним, концерт «Эпоха в музыке. Рейнгольд Глиэр» состоится в Псковской областной филармонии 24 января в 19:00.

По материалам Театрально-концертной дирекции Псковской области