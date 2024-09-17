Общество

Погода на выходных в Псковской области ожидается сухая, но холодная

В предстоящие выходные в Псковской области ожидается сухая погода, однако температуры будут невысокими. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«В выходные ожидается сухая погода, но температуры высокими не будут», – сказала Тала Нещадимова.

Температура воздуха на выходных будет в диапазонах от +10 до +15 и от +12 до +17 градусов.

В ночи на воскресенье и понедельник синоптики прогнозируют заморозки на почве и в воздухе до -3 градусов на территории практически всей Псковской области.