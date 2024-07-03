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Новый спектакль в буфете представит псковский театр

Новый спектакль в буфете «Перекресток» представит Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина. Об этом кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев сообщил в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В конце декабря я выпущу третий в серии спектаклей, которые демонстрируются у нас в буфете. Это спектакль музыкальный, но это уже будет не "Постой, паровоз", а это будет спектакль "Перекресток". Я не буду предвосхищать, но это тоже музыкальный спектакль. Делаю я это, скажем так, по велению нашего арт-директора и зрителя, который требует продолжения банкета в виде музыкальных спектаклей в буфете», - сказал Дмитрий Месхиев.

Он отметил, что эти спектакли пользуются большой популярностью среди зрителей, и билеты иногда раскупают за ночь.