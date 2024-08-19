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Псковский театр старается создать широкую палитру режиссеров — Дмитрий Месхиев

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина старается создать широкую и разнообразную палитру режиссеров. Об этом кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев сообщил в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Первая премьера этого сезона, естественно, посвящена Александру Сергеевичу Пушкину. Мы делаем на большой сцене спектакль "Маленькие трагедии". Режиссер этого спектакля - Гульназ Балпеисова. Это такая московско-казахская режиссер, женщина, работавшая в московских крупных театрах. Ныне она восходящая звезда. Это ее первый опыт работы в Пскове», - сказал Дмитрий Месхиев.

Он отметил, что часть концепции театра - постоянный подбор новых модных режиссеров.

«Конечно, мы можем от этой концепции как-то отходить. У нас были повторы, но их было очень немного. Мы стараемся сделать так, чтобы в театре была очень широкая, разнообразная палитра режиссеров. И, конечно, стараемся не повторяться, насколько это возможно. Иногда мы сами заинтересованы в том, чтобы повторяться. Например, мы ждем Антона Федорова, который поставил у нас "Морфий"», - добавил Дмитрий Месхиев.