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Названа средняя цена подержанного легкового автомобиля в России

Средняя цена подержанного легкового автомобиля в июле 2024 года в России составила 1,51 млн рублей. Об этом 12 августа сообщило аналитическое агентство «Автостат».

По отношению к июню автомобили с пробегом в РФ подешевели на 2,7%, или на 42 тысячи рублей. Как отмечают аналитики, их средняя цена снижается уже пятый месяц подряд (с марта), а в июле отрицательная динамика оказалась самой сильной. Ранее рекордным в этом плане был апрель (–1,6% к марту).

По сравнению с июлем прошлого года подержанные машины стали дороже на 1%, или на 15 тысяч рублей, подсчитали эксперты.