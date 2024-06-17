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Средний чек на зимнюю резину вырос за год на 7%

Средний чек на зимнюю резину в первой половине октября вырос за год на 7%, сообщили в компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных).

Средний чек на зимние шины в первой половине октября этого года составил 6,8 тысяч рублей за штуку, что на 7% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 18%.

Для шипованной резины средний чек составил 7,5 тысяч рублей за штуку. Это, по данным «Платформы ОФД», на 8% выше, чем в прошлом году, а число покупок выросло на 16%, «Известия».

«Более 60% реализованных шин отечественных марок. Тому способствует активное развитие российского производства и интеграция новых технологий выпуска на наших заводах», — указали аналитики компании.

На марктеплейсе Wildberries спрос на зимние покрышки относительно осени прошлого года вырос более чем в полтора раза. В списке наиболее востребованных брендов там назвали Cordiant, SAILUN, Ikon Tyres (прежнее название Nokian Tyres), ZMax, Кама, Tunga, Yokohama.