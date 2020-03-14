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ООО «СитиИнвестГрупп»: Ямочный ремонт на Завеличье и Запсковье ведется в ежедневном режиме

Ямочный ремонт дорог на территории Завеличья и Запсковья ведется в ежедневном режиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп» - в подрядной организации, которая занимается содержанием улично-дорожной сети данных микрорайонов.

Улица Алтаева

Ямочным ремонтом охвачены практически все основные улицы: Рижский проспект, Юбилейная, Коммунальная, Кузбасской дивизии, Звездная, Алтаева, Алехина. Работы ведутся двумя способами. Так, ямы на улицах с постоянным автобусным движением и на дорогах специального назначения заделываются преимущественно с использованием холодного асфальта.

Яма на улице Алехина до ремонта

«Холодный асфальт мы приобретаем в Белоруссии, он высокого качества, держится более продолжительное время и позволяет осуществлять ямочный ремонт даже в непогоду. К каждой ямке подходим ответственно, прежде чем положить в нее асфальт, как следует высушиваем и проливаем битумом, а в завершении обязательно проливаем битумной эмульсией все стыки, чтобы асфальт не выкрошился раньше времени, - пояснили в подрядной организации, заметив, что ямы, заделанные таким способом в декабре на улицах Поземского и Алмазной, еще «стоят».

Ямочный ремонт на улице Алехина с использованием холодного асфальта

Ямочный ремонт на улицах с наименьшей интенсивностью автодвижения осуществляется методом обратной пропитки. Сначала дефектный участок очищается от пыли, грязи и свободной воды, затем проливается битумом, нагретым до верхнего предела рабочей температуры. Затем по яме распределятся минеральный материал и осуществляется дополнительный розлив битума и россыпь щебня (при необходимости).

Ямочный ремонт ООО «СитиИнвестГрупп» ведет в ежедневном режиме. Основная масса дефектных участков выявляется самим подрядчиком. Также ямы заделываются по предписаниям ГИБДД и заявкам заказчика работ по муниципальному контракту - УГХ Пскова.

Подготовка к ямочному ремонту на перекрестке ул. Новоселов - Звездная

Работы выполняют две бригады: одна заделывает ямы холодным асфальтом, а вторая - методом обратной пропитки. В случае необходимости количество бригад увеличивается, но в целом ситуация с ямами некритичная, поэтому две бригады справляются, пояснили в ООО «СитиИнвестГрупп». Бригада состоит из пяти человек плюс микроавтобус, который перевозит людей, асфальт и сопутствующие инструменты: бензорезы, отбойники, газовые баллоны для просушки ям и подогрева битумной эмульсии, оборудование для продувки ям.