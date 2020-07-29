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Рижский проспект сдан после ремонта на три недели раньше срока

В Пскове состоялась приемка Рижского проспекта после ремонта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 11 августа на объект выехали губернатор Михаил Ведерников, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, и.п. главы администрации Пскова Александр Коновалов и замначальника УГХ Александр Грацкий. На сдаче объекта также присутствовали представители подрядной организации ООО «ДорСтройСервис».

Подрядчик отремонтировал 2,3 километра проезжей части от площади Ленина до пересечения с улицей Юбилейной. Стоимость контракта составила 94,5 млн рублей. Источник финансирования - федеральный и областной бюджеты.

Работы завершены раньше срока. Михаил Ведерников отметил, что подрядчик справился на три недели раньше (по контракту срок окончания работ - 28 августа 2020 года).

Осмотрев проспект, губернатор остался доволен увиденным. «Приятно, что объект делал псковский подрядчик, и работы завершены раньше срока», - подчеркнул он и выразил надежду, что обновленный проспект простоит долго.